ОБСЕ отчиталась о более 600 нарушениях с начала перемирия на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия 27 июля зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, который опубликовали 21 августа.

В Донецкой и Луганской областях зафиксировали 92 взрыва, два неопределенных боеприпаса, шесть осветительных ракет и 534 очереди и выстрела.

В частности, 20 августа в Донецкой области зафиксировали 153 нарушения прекращения огня, из них - три взрыва. В то же время в штабе операции Объединенных сил сообщали, что 20 августа боевики дважды открывали огонь.

Данные различаются потому, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считаются как один факт нарушения.

Напомним, с 27 июля, согласно договоренностей Трехсторонней контактной группы, на Донбассе начал действовать очередной режим прекращения огня. Боевики регулярно его нарушают. Однако с начала перемирия в результате обстрелов не погиб и не получил ранения ни один украинский военный.