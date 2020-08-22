РоSSийские врачи разрешили перевезти Навального в Германию

Ранее сообщалось, что состояние Алексея Навального не позволяет его перевезти.

Врачи в роSSийском городе Омск позволили транспортировать в Германию оппозиционного политика Алексея Навального, госпитализированного 20 августа с симптомами токсического отравления.

Об этом заявил заместитель главврача больницы скорой помощи в Омске Анатолий Калиниченко, передает Украинская служба BBC.

"Состояние пациента стабильное, и, имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на данный момент решили, что не возражаем против его перевозки в другой стационар, который укажут нам родственники", - заявил заместитель главврача больницы скорой помощи в Омске Анатолий Калиниченко.

Он добавил, что немецкие врачи санитарной авиации "предоставили гарантии, что довезут живым" Алексея Навального в Берлин.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, врачи передали роSSийского оппозиционера под личную ответственность его жены Юлии Навальной.

Напомним, что Алексей Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где его доставили в больницу. Предварительным диагнозом назвали токсическое отравление.

Навальный не очнулся и впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние политика врачи называли стабильно тяжелым.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрона заявили, что клиники Германии и Франции готовы оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. В ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетел самолет, чтобы забрать политика.

Ранее сообщалось, что состояние Алексея Навального не позволяет его перевезти. Поэтому, несмотря на желание родственников, он остается в больнице скорой помощи №1 г. Омск.