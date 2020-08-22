В Кабмине назвали новые сроки пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС

Ранее Стефанишина заявляла о планах начать диалог об обновлении Соглашения об ассоциации в конце июля.

В Кабмине назвали новые сроки пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС
Ольга Стефанишина
Фото: armyinform.com.ua

Переговоры с Европейским Союзом по обновлению Соглашения об ассоциации Украина-ЕС начнутся уже в 2021 году.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, говорится в сообщении на Правительственном портале.

Ранее Ольга Стефанишина заявляла о планах начать открытый диалог об обновлении Соглашения об ассоциации в конце июля текущего года.

Украинский бизнес, в частности одесский, имеет больше возможностей для торговли и инвестиционного сотрудничества с ЕС. Правительство работает, чтобы Соглашение об ассоциации позволило активно их использовать. Но и для бизнеса есть "домашнее задание": оценить собственные амбиции и дать соответствующие сигналы для учета их правительственной командой при формировании переговорной позиции Украины в рамках обновления Соглашения", - приводит слова Стефанишиной пресс-служба Кабмина.

По ее словам, в 2016-2019 гг. наблюдалась положительная динамика развития торговли с ЕС. Сейчас доля Евросоюза в общем объеме торговли товарами Украины превышает 41%.

Напомним, соглашение об ассоциации Украина-ЕС в полном объеме вступило в силу с 1 сентября 2017 года. С 2014 года Соглашение работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации Соглашения должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

В декабре прошлого года тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в 2021 году произойдет обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



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