В Минске люди образовали многокилометровую живую цепь
Длина цепи составила около 13 километров.
В Минске состоялась акция против применения силы в отношении мирных демонстрантов и солидарности с пострадавшими, участники которой образовали живую цепь длиной около 13 километров.
Об этом сообщает TUT.BY.
"Цепь покаяния" протянулась более чем на 13 км от мемориала в урочище Курапаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий, до СИЗО на улице Окрестина, куда массово привозили задержанных демонстрантов.
Люди держали в руках бело-красно-белые флаги, общались и пели.
Одновременно по проспекту Независимости прошла колонна сторонников Александра Лукашенко с красно-зелеными флагами.
Демонстрации также прошли в других белорусских городах.
Напомним, белорусская оппозиция не прекращает акций протеста, которые начались сразу после президентских выборов, и запланировала провести 23 августа новый марш в центре Минска.