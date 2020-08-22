В Минске люди образовали многокилометровую живую цепь

Длина цепи составила около 13 километров.

В Минске состоялась акция против применения силы в отношении мирных демонстрантов и солидарности с пострадавшими, участники которой образовали живую цепь длиной около 13 километров.

Об этом сообщает TUT.BY.

"Цепь покаяния" протянулась более чем на 13 км от мемориала в урочище Курапаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий, до СИЗО на улице Окрестина, куда массово привозили задержанных демонстрантов.

Люди держали в руках бело-красно-белые флаги, общались и пели.

TUT.BY

Фото: TUT.BY

Одновременно по проспекту Независимости прошла колонна сторонников Александра Лукашенко с красно-зелеными флагами.

Демонстрации также прошли в других белорусских городах.

Напомним, белорусская оппозиция не прекращает акций протеста, которые начались сразу после президентских выборов, и запланировала провести 23 августа новый марш в центре Минска.