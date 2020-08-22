В Донецкой области разоблачили бывшего боевика ДНР

Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пограничники Донецкого пограничного отряда разоблачили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Местный житель встал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал активное участие в содействии беззаконию, царившему в Мариуполе. Гражданин выполнял задание пророSSийских боевиков, одним из которых была охрана периметра горисполкома в г. Мариуполь, который был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой «ДНР»", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины - "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.