Тихановская не планирует выдвигаться на пост президента Беларуси

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Беларуси в случае проведения новых выборов.

Об этом она заявила в интервью телеканалу "Белсат", передает TUT.BY.

"Безусловно, освобождение политзаключенных - это требование всех бастующих, всего белорусского народа. Я не планирую сама [выдвигаться]", - сказала Тихановська, отвечая на вопрос о перспективах участия в возможных выборах ее или ее мужа - блогера Сергея Тихановского.

Отвечая на вопрос, какую страну, человека или организацию она видит в переговорах с властями Беларуси, Тихановская отметила, что этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне.

Напомним, что 17 августа Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером. Она также призвала белорусских силовиков перейти на сторону протестующих.