Экс-премьера Мальты допросили из-за убийства журналистки

Это был первый официальный допрос Джозефа Муската в этом деле.

Бывшего премьер-министра Мальты Джозефа Муската допросили полицейские в связи с расследованием убийства журналистки Дафны Каруани Галиции.

Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что это был первый официальный допрос Джозефа Муската в этом деле.

"Я сегодня ответил на вопросы полиции относительно заявления Йоргена Фенека по убийству Дафны Каруаны Галиции", - сказал Мускат.

"Хотя я не имею права разглашать детали, вопросы касались тем, которые уже являются общедоступными и на которые я также публично ответил", - добавил он.

Экс-премьер также отметил, что, по данным полиции, он не находится под следствием по этому делу.

Журналистка и блогер Дафна Каруана Галиция специализировалась на расследованиях коррупции и связей мальтийских чиновников с организованной преступностью. Погибла в октябре 2017 года в результате подрыва авто.

Ранее репортер жаловалась на угрозы в свой адрес. Незадолго до гибели она занималась расследованием в отношении главы правительства страны и двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции. В июле 2018 года Генеральная прокуратура Мальты заявила, что следствие не смогло доказать коррупционных связей премьера республики.

В январе правящая партия Мальты определилась с выбором преемника премьер-министра Джозефа Муската, который незадолго до того ушел с поста премьера. Мальтийское правительство возглавил юрист Роберт Абела.