Во Львовском горсовете COVID-19 заболели более 20 должностных лиц

Коронавирус обнаружили у двух заместителей городского головы, представителей секретариата, руководителей департаментов и управлений и их заместителей.

Во Львовском горсовете COVID-19 заболели более 20 должностных лиц
Фото: expres.ua

Во Львовском городском совете, где обнаружили вспышку коронавируса, заболели более 20 человек.

Об этом сообщил депутат совета Петр Адамик в фейсбуке.

"По состоянию на 21 августа лишь подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено более чем у 20 чиновников руководящего состава Львовского горсовета. Среди депутатов Львовского горсовета коронавирус подтвержден только у одного депутата", - написал он.

По словам Адамика, коронавирус обнаружили у двух заместителей городского головы, представителей секретариата городского совета, руководителей департаментов и управлений и их заместителей.

Ситуацию он описал как "очень тревожную" и допустил массовые заражения, если инфицированные чиновники не будут соблюдать самоизоляцию.

"Проблема в том, что чиновники контактируют с большим количеством людей, поэтому после вспышки в горсовете количество инфицированных во Львове может расти в геометрической прогрессии", отметил депутат.

Напомним, в июле наибольшее количество больных коронавирусом по стране выявили во Львовской области.

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