Меркель пожаловалась, что Лукашенко игнорирует Европу

Канцлер Германии Ангела Меркель пожаловалась, что белорусский гарант Александр Лукашенко совсем отбился от рук: Бацька нарочито игнорирует Европу и не вступает ни в какие переговоры с лидерами европейских стран, хотя те не раз обрывали ему телефонные провода. Поэтому лидеры стран вынуждены общаться с Путиным – в надежде, что тот донесет до белорусского коллеги общую позицию Евросоюза . Об этом фрау Меркель рассказала в ходе совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном.

Лидері двух европейских государств провели вчера между собой переговоры. Естественно, они больше говорили о двусторонних отношениях между своими странами, но, очевидно, не обошли стороной и ситуацию в Беларуси. Кроме того, лидеры Евросоюза провели вчера видеосаммит по белорусскому вопросу.

В общем, по Беларуси у Европы есть общая позиция, однако упрямый Бацька игнорирует и Европу, и ее позицию. Вместо него приходится отдуваться Владимиру Путину, который на сегодня ближе всех "к телу" белорусского гаранта.

"Мы говорим с Россией . Мы бы хотели с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не разговаривал", - отметила Меркель.

Путину также звонил президент Европейского Совета Шарль Мишель, который информировал президента РФ о совместной позиции Евросоюза по Беларуси.

Лидеры стран Евросоюза считают, что белорусский народ должен иметь право сам решать свою судьбу. Они настаивают на том, чтобы Лукашенко пошел на диалог с обществом, а также, чтобы власть немедленно освободила всех политзаключенных и задержанных. Кроме того, президент должен покончить с насилием над инакомыслящими, разрешить мирные собрания граждан и акции протеста.

"Это ценности, за которые мы стоим не только у нас дома, но и для мужественных людей в Беларуси", - подытожила Ангела Меркель.

Напомним, Александр Лукашенко в свою очередь, считает лидеров некоторых европейских стран в немалой степени виновными в том, что сейчас происходит в Беларуси. Белорусский президент считает, что они своими заявлениями и своей материальной поддержкой разжигают конфликт в его стране.