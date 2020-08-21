В День Независимости в центре Киева ветераны АТО и волонтеры запланировали проведение альтернативного марша (видео)

В День Независимости в центре Киева ветераны АТО и волонтеры запланировали проведение альтернативного марша (видео)

Ветеранов АТО и ООС, добровольцев, волонтеров и общественных активистов призвали принять участие в альтернативном марше Независимости, который планируется провести в Киеве 24 августа. 

Об этом KV стало известно из размещенного на Facebook-странице экс-нардепа Дмитрия Яроша видеообращения.

“Пять лет военный парад был знаком уважения украинского народа к своей армии и отчетом власти за сделанное в сфере обороны. Уже второй год подряд власти страны, которая ведет войну, отказываются от такого отчета. Потому что не в чем отчитываться. Защита и армия, к сожалению, перестают быть приоритетом”, – говорит в видеообращении генерал-лейтенант ВСУ, нардеп от “Европейской солидарности” Михаил Забродский Михаил Забродский.

В видеообращении сообщается, что сбор участников марша пройдет 24 августа 2020 года в 10:30 возле станции метро "Университет". На него приглашают всех желающих. 

Напомним, что 24 августа 2019 года в Киеве на Крещатике и Майдане Независимости вместо парада военной техники прошел марш военных подразделений, ветеранов АТО, врачей, учителей, волонтеров. Несогласные с таким форматом проведения мероприятия организовали альтернативное мероприятие – Марш Защитников Украины, в ходе которого по улицам столицы прошли семьи Героев Небесной сотни, ветераны из регионов Украины. 

Фото: скрин видео


Ольга Марийко, КиевВласть

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