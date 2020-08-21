Гармаш: постановление Рады о выборах по всей Украине не влияет на выборы на оккупированной территории

Журналист Сергей Гармаш, который консультирует украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по Донбассу как представитель ОРДЛО от Донецкой области, отмечает, что постановление о выборах по всей Украине, которое внес в Верховную Раду Леонид Кравчук, не влияет на выборы на оккупированной территории.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Звонят журналисты, просят комментариев по поводу заявления Кравчука, что РоSSия заблокировала переговоры и поставила ультиматум Украине об отмене постановления ВР, "запрещающего проводить местные выборы одновременно на подконтрольной и оккупированной территории". Думаю, коллеги неправильно истолковали слова Леонида Макаровича... По -первых, переговоры уже разблокированы. Их разблокировал сам Кравчук, пообещав на ТКГ, что обратится в Верховную Раду с просьбой рассмотреть спорное постановление на предмет соответствия Минскому комплексу мер", - отметил Гармаш.

Во-вторых, по его словам, РоSSия не требует возможности проведения местных выборов на оккупированной территории одновременно со всей страной.

"Этот вопрос не поднимается, поскольку, согласно Минскому комплексу мероприятий, выборы в ОРДЛО могут быть только внеочередными и проходить по специальному закону, который еще даже не обсуждался", - отметил Гармаш.

"И там одним из требований называется контроль Украины над границей. Это действительно противоречит Минску, в котором записано, что контроль над границей передается Украине в первый день после проведения местных выборов. Правда, не противоречит второму постулату Минска - выборы должны состояться по стандартам ОБСЕ , а эти стандарты предусматривают контроль государства над территорией, на которой проводят выборы", - пояснил он.

Напомним, 20 августа в Офисе президента сообщили, что Кравчук направил обращение к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

Депутат Рады, глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала президента Владимира Зеленского обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией, а также инструкции, которыми руководствуется глава делегации Кравчук, отражающий, согласно своим полномочиям, официальную позицию действующего президента. Она отметила, что, согласно обнародованным СМИ документам, Украина берет на себя обязательство отменить постановление, не позволяющее сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях.