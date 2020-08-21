Гармаш: постановление Рады о выборах по всей Украине не влияет на выборы на оккупированной территории

РоSSия не требует возможности проведения местных выборов на оккупированной территории одновременно со всей страной.

Гармаш: постановление Рады о выборах по всей Украине не влияет на выборы на оккупированной территории
Сергій Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Журналист Сергей Гармаш, который консультирует украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по Донбассу как представитель ОРДЛО от Донецкой области, отмечает, что постановление о выборах по всей Украине, которое внес в Верховную Раду Леонид Кравчук, не влияет на выборы на оккупированной территории.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Звонят журналисты, просят комментариев по поводу заявления Кравчука, что РоSSия заблокировала переговоры и поставила ультиматум Украине об отмене постановления ВР, "запрещающего проводить местные выборы одновременно на подконтрольной и оккупированной территории". Думаю, коллеги неправильно истолковали слова Леонида Макаровича... По -первых, переговоры уже разблокированы. Их разблокировал сам Кравчук, пообещав на ТКГ, что обратится в Верховную Раду с просьбой рассмотреть спорное постановление на предмет соответствия Минскому комплексу мер", - отметил Гармаш.

Во-вторых, по его словам, РоSSия не требует возможности проведения местных выборов на оккупированной территории одновременно со всей страной.

"Этот вопрос не поднимается, поскольку, согласно Минскому комплексу мероприятий, выборы в ОРДЛО могут быть только внеочередными и проходить по специальному закону, который еще даже не обсуждался", - отметил Гармаш.

"И там одним из требований называется контроль Украины над границей. Это действительно противоречит Минску, в котором записано, что контроль над границей передается Украине в первый день после проведения местных выборов. Правда, не противоречит второму постулату Минска - выборы должны состояться по стандартам ОБСЕ, а эти стандарты предусматривают контроль государства над территорией, на которой проводят выборы", - пояснил он.

Напомним, 20 августа в Офисе президента сообщили, что Кравчук направил обращение к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

Депутат Рады, глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала президента Владимира Зеленского обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией, а также инструкции, которыми руководствуется глава делегации Кравчук, отражающий, согласно своим полномочиям, официальную позицию действующего президента. Она отметила, что, согласно обнародованным СМИ документам, Украина берет на себя обязательство отменить постановление, не позволяющее сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях.

Кравчук, комментируя "ультиматум РФ", заверил, что никогда не подпишет документы, причиняющие вред суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
В Самборе на Львовщине отказались усиливать карантинВ Самборе на Львовщине отказались усиливать карантин
Блок рекламы


Похожие новости
Минский процесс превращен в фарс, - представитель ОРДЛО в ТКГ ГармашМинский процесс превращен в фарс, - представитель ОРДЛО в ТКГ Гармаш
Притула: "Не считаю себя человеком, который идет на выборы с позиции шоумена из телевизора"Притула: "Не считаю себя человеком, который идет на выборы с позиции шоумена из телевизора"
Кравчук объяснил "ультиматум" РФ о выборах на ДонбассеКравчук объяснил "ультиматум" РФ о выборах на Донбассе
Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады 25 августаРазумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады 25 августа
Сенат США завершил расследование относительно вмешательства РоSSии в президентские выборы 2016 годаСенат США завершил расследование относительно вмешательства РоSSии в президентские выборы 2016 года
Нардеп Нагорняк заявил, что Минэнергетики изменило постановление правительства по "Энергоатому" в пользу конкурентов на рынкеНардеп Нагорняк заявил, что Минэнергетики изменило постановление правительства по "Энергоатому" в пользу конкурентов на рынке
Тихановская призвала Европу не признавать выборы в Беларуси
США передали Украине средства защиты от covid-19 на $250 тысячСША передали Украине средства защиты от covid-19 на $250 тысяч
Платформа Совета Европы назвала дело о вероятном прослушивании журналиста Ткача угрозой свободе слова в УкраинеПлатформа Совета Европы назвала дело о вероятном прослушивании журналиста Ткача угрозой свободе слова в Украине
Депутаты Тернопольского облсовета запретили игорный бизнес на территории областиДепутаты Тернопольского облсовета запретили игорный бизнес на территории области
Последние новости
Подгружаем последние новости