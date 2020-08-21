Зеленский отрицает, что использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа"
Президент предложил Комитету избирателей "построить мост вместо него".
Президент Владимир Зеленский отметил, что не использует служебные поездки для агитации за партию "Слуга народа".
Так он прокомментировал заявление Комитета избирателей Украины о том, что президент фактически проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон.
"Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали ... Пусть Комитет построит этот мост вместо меня. Пусть после этого Комитет спросит у бывшего президента, которого они все очень любят, почему завод «Паллада» за 5 или 10 лет не получил ни одного контракта", - сказал Зеленский в интервью Радио Свобода.
В КИУ напомнили Зеленскому, что Комитет - это независимая беспартийная общественная организация, которая на протяжении 25 лет своей деятельности следит за выборами в Украине, разрабатывает проекты решений по улучшению избирательного законодательства, проводит мониторинг работы парламента и народных депутатов, готовит аналитические продукты по деятельности политических партий в Украине и работе органов местного самоуправления. Представители КИУ регулярно работают на украинских выборах в качестве наблюдателей, членов избирательных комиссий, тренеров по избирательному законодательству, предоставляют консультации органам государственной власти и разрабатывают просветительские материалы для избирателей.
"Но мосты в КИУ не строят. Строительство мостов не относится к компетенции общественных организаций точно так же, как не относится к полномочиям президента Украины, четко определенным в ст. 106 Конституции Украины. Считаем, что во время предстоящих местных выборов вопрос разграничения деятельности органов государственной власти и деятельности политических партий и кандидатов должен стать одним из ключевых. Использование админресурса является недопустимым и не будет способствовать доверию к результатам выборов. Именно поэтому представителям властной команды не стоит искать лазейки в законодательстве (которых действительно хватает) для того, чтобы заниматься скрытой агитацией, а стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых государственных обязанностей. Без агитации и самопиара", - отметили в КИУ.
Напомним, в КИУ заявили, что президент Зеленский использует служебные поездки в регионы Украины для агитации за политическую партию "Слуга народа". Так, 19 августа во время рабочей поездки в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, присутствовала партийная символика, а сам Зеленский выступал на фоне баннеров с логотипом "Слуги народа" и надписью "Зе! Местные" .
По оценке КИУ, такие действия являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и злоупотребления админресурсом.
Также Комитет обратил внимание на то, что в поселке Казанка Николаевской области зафиксировали факт наклеивания бигбордов с рекламой политсилы "Слуга народа" с помощью пожарной машины. КИУ обратился в Министерство внутренних дел для выяснения фактов использования служебного транспорта Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для ведения политической агитации.