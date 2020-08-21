Минюст ищет приют для 13 конфискованных питонов

Заявки могут подавать приюты для животных, зоопарки или другие учреждения для их содержания.

Минюст ищет приют для 13 конфискованных питонов
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Фото: ru.wikipedia.org

Министерство юстиции ищет дом для 13 конфискованных питонов.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста в фейсбуке.

"OpenMarket - СЕТАМ отдает 13 змей вида «питон», конфискованных по решению суда, безвозмездно!" Сейчас животные находятся на временном содержании в зоопарке «Лимпопо» с. Меденичи Львовской области. Обращение для бесплатной передачи необходимо направлять в отдел принудительного исполнения решений в Львовской области Западного межрегионального управления Министерства юстиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конечный срок обращения - 17 сентября 2020 года.

Заявки на безоплатную передачу могут подавать приюты для животных, зоологические парки или другие учреждения для содержания животных.

"С июля мы ввели совершенно новую процедуру безоплатной передачи конфискованных животных. Она полностью соответствует всем представлениям о гуманном обращении с животными. На первом этапе, как показывает практика, конфискованные по решению суда животные передаются на содержание в зоопарк или специальные приюты. Далее орган исполнительной службы предлагает профильным организациям подать заявку на безоплатную передачу животных. Такие заявки рассматриваются на заседании соответствующей комиссии, которая образуется органом государственной исполнительной службы. Животные передаются тем организациям, которые предлагает лучшие условия содержания", - пояснил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Напомним, 25 июня Минюст отменил аукционы по продаже конфискованных животных - теперь их будут безвозмездно передавать приютам или другим учреждениям.

Раньше заместитель министра юстиции Валерия Коломиец купила конфискованного у владельца собаку, которую Минюст продавал на электронных торгах СЕТАМ по решению суда. Она отметила, что собаку по кличке Тора выставляли на аукционе еще с конца 2019 года, но желающие купить ее появились только во время пятых торгов. Пятилетнюю питбульшу купили за 500 гривен.

В мае глава Минюста Денис Малюська опровергал информацию о продаже собаки за долги на аукционе арестованного имущества СЕТАМ. Собака была конфискована у ее хозяина по решению Краснолиманского городского суда за то, что покусала прохожих.

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