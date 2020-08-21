Умер отец Марины Порошенко

20 августа на 88 году жизни скончался Анатолий Переведенцев, отец жены пятого президента Украины Петра Порошенко Марины.

"Еще одна тяжелая потеря для нашей семьи. Вчера умер отец Марины - Анатолий Михайлович Переведенцев. Настоящий государственник, строитель, великий украинец, а еще мой близкий друг и любящий отец и дедушка. В эти дни все мои чувства с Мариной. Марина - копия отца: у нее его характер, доброта и скромность", - написал Порошенко в фейсбуке.

"Прошу всех молиться, чтобы Всемилостивый Господь принял Анатолия Михайловича в Царство Небесное", - добавил он.

Церемония прощания состоится в субботу 22 августа в 11:00 в Национальном музее медицины Украины.

Анатолий Михайлович Переведенцев родился 13 марта 1933 года. Он был заместителем министра здравоохранения СССР , советником посла СССР в Монголии в 1985-1988 годах.

Напомним, 16 июня в возрасте 84 лет скончался Алексей Порошенко, отец пятого президента Украины.