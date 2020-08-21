Умер отец Марины Порошенко

Анатолий Переведенцев умер 20 августа на 88 году жизни

Умер отец Марины Порошенко
Фото: Петро Порошенко

20 августа на 88 году жизни скончался Анатолий Переведенцев, отец жены пятого президента Украины Петра Порошенко Марины.

"Еще одна тяжелая потеря для нашей семьи. Вчера умер отец Марины - Анатолий Михайлович Переведенцев. Настоящий государственник, строитель, великий украинец, а еще мой близкий друг и любящий отец и дедушка. В эти дни все мои чувства с Мариной. Марина - копия отца: у нее его характер, доброта и скромность", - написал Порошенко в фейсбуке.

"Прошу всех молиться, чтобы Всемилостивый Господь принял Анатолия Михайловича в Царство Небесное", - добавил он.

Церемония прощания состоится в субботу 22 августа в 11:00 в Национальном музее медицины Украины.

Анатолий Михайлович Переведенцев родился 13 марта 1933 года. Он был заместителем министра здравоохранения СССР, советником посла СССР в Монголии в 1985-1988 годах.

Напомним, 16 июня в возрасте 84 лет скончался Алексей Порошенко, отец пятого президента Украины.

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