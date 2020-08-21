"Народ Беларуси уже никогда не сможет принять Лукашенко", - Тихановская

Лидер оппозиции призвала к продолжению забастовки, чтобы добиться новых "честных, прозрачных и открытых" выборов.

Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что пока вопрос о ее повторном выдвижении в президенты страны не рассматривается.

Об этом она заявила на своей первой пресс-конференции, организованной в Литве.

Она также добавила, что вернется на территорию республики, когда будет чувствовать себя там в полной безопасности.

"Наше новое задание - добиться новых честных, прозрачных и открытых выборов. Я безумно люблю свою родину, я хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя там в безопасности", - заявила политик.

В то же время, как отметила Тихановская, созданный координационный совет по трансферу власти в Беларуси активно работает со всеми предприятиями страны, которые бастуют, чтобы добиться организованных и единых действий против нынешнего политического режима страны.

"Мы призываем все те заводы и фабрики, на которых объявлена забастовка, создать стачкомы, с которыми общается наш координационный совет, через которые мы общаемся с бастующими", - акцентировала она.

Оппозиционный лидер также отметила, что роSSийское руководство не пыталось с ней связаться для дальнейших переговоров по ситуации в Беларуси. Вместе с тем, отвечая на вопрос о возможной агрессии против ее страны со стороны РФ , Тихановская призвала "все страны мира уважать суверенитет Республики Беларусь ".

Политик отметила, что не знает, как долго продлятся уличные демонстрации, однако сообщила, что вряд ли белорусский народ примет президента Лукашенко.

"Народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство. Он не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций", - сказала Тихановская.

Лидер оппозиции очень надеется, что Лукашенко услышит протестующих и поймет, что те хотят перемен.

"Я очень надеюсь, что здравый смысл возобладает и народ Беларуси будет услышан, а руководство выйдет на диалог и состоятся те самые новые прозрачные, честные выборы", - заявила Тихановская.

Напомним, оппозиция в Беларуси созывает на 23 августа новый протестный марш. Его организаторы, "лидеры Координационного совета намерены выступить с важным программным заявлением. Это перевернет все!"

Напомним, Координационный совет белорусской оппозиции выступает за проведение перевыборов и мирную передачу власти.