НАБУ подозревает бывшего директора “Киевзеленстроя” в соучастии в хищении почти 78 млн гривен

НАБУ и САП подозревают 7 человек в хищении почти 78 млн гривен местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения “Киевзеленстрой” в ноябре 2016 – декабре 2017 годов. Среди них – бывший генеральный директор КО “Киевзеленстрой”. Вероятно, речь идет о Михаиле Наконечном (на фото), который в то время руководил “Киевзеленстроем”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы НАБУ.

“По данным следствия, в ноябре 2016 года – декабре 2017 КО “Киевзеленстрой” (*) объявило тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Бывший внештатный советник генерального директора КО “Киевзеленстрой”, которого следствие считает организатором коррупционной схемы, по предварительному сговору с другими лицами “Киевзеленстроя” и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах двух предопределенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам”, – сказано в сообщении.

Среди подозреваемых:

бывший внештатный советник генерального директора КО “Киевзеленстрой” – ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209;

бывший генеральный директор КО “Киевзеленстрой” – ч.5 ст.191;

экс-заместитель генерального директора по коммерческим вопросам КО “Киевзеленстрой” – ч.5 ст.191;

бывший сотрудник одного из отделов КО “Киевзеленстрой” – ч.5 ст.27 ч.5 ст.191;

доверенное лицо внештатного советника гендиректора “Киевзеленстроя” – ч.3 ст.27 ч.5 ст.191;

частный предприниматель – ч.3 ст.27 ч.3 ст.209.

Уточняется, что бывшего внештатного советника гендиректора КО “Киевзеленстрой” и частного предпринимателя задержали в порядке 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

“Согласно заключению эксперта, КО “Киевзеленстрой” нанесено 77,9 млн гривен убытков. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда – на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии”, – отметили в НАБУ.

Досудебное расследование этих злоупотреблений продолжается, детективы НАБУ устанавливают другие обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

Расследование правонарушений НАБУ и САП осуществляют с февраля 2018 после передачи дела из Национальной полиции.

Напомним, в декабре 2017-го стало известно, что полиция расследует дело о растрате 54 млн гривен бюджетных средств руководством КО "Киевзеленстрой". Речь шла о том, что в 2016-2017 г.г. тендеры проводимые этим КО выигрывали "нужные фирмы", после чего бюджетные средства делились между организаторами аферы, а работы в столичных парках и скверах впоследствии выполнялись силами работников самого "Киевзеленстроя" и подконтрольных ему районных КП УЗН.

Также, следствие выявило ряд крупных закупок коммунального объединения, которые проводились по завышенным ценам или вообще фиктивно. Например, “Киевзеленстрой” умудрился закупить вакуумные машины для уборки мусора с переплатой в почти 7 млн гривен, а бульвар Вернадского “отремонтировал” за 1 млн гривен только на бумаге.

Отметим, “Киевзеленстрой” часто подозревают в непрозрачных или коррупционных действиях. Как ранее сообщала КВ, КО “Киевзеленстрой” нашел способ освоить 12,7 млн гривен на капремонте дорожек в парке “Муромец”. Подрядчиком было определено ООО “Буд Фаворит Строй”, которое фигурирует в уголовном производстве по подозрению в присвоении 50 млн бюджетных гривен на реконструкции парка “Киото”. Для выполнения работ в парке ООО “Буд Фаворит Строй” не имеет собственной техники, в штате предприятия числится только 7 человек, потому это ООО планирует привлечь в качестве субподрядчика подконтрольное “Киевзеленстрою” КП. При всем этом, “Киевзеленстрой” даже не является заказчиком реконструкции этого парка.

На сегодня обязанности генерального директора КО “Киевзеленстрой” исполняет Алексей Король. Он 16 июля 2019 года сменил на этом посту Дмитрия Зарубу, который был назначен исполняющим обязанности генерального директора со 2 июля 2019 года. До этого, с мая 2018 года обязанности генерального директора“Киевзеленстроя” исполняла Наталья Белоусова, с июля 2016 по май 2018 года КО руководил Михаил Наконечный.

Предприятие подчинено Управлению экологии КГГА. С 15 февраля 2018 года это управление возглавлял недавно назначенный главой Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

За все вопросы использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в КГГА отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

* КО “Київзеленбуд” (Код ЄДРПОУ: 03362123)

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