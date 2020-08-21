Венедиктова уволила Холодницкого с должности главы САП (документ)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова удовлетворила заявление своего заместителя - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого - об освобождении от должности и из органов прокуратуры.

Об этом Холодницкий сообщил в своем фейсбуке, обнародовав копию заявления.

Руководитель САП уволен в день подачи заявления - 21 августа.

Фото: facebook.com/NKholodnytskyi

"За пять лет мне удалось создать коллектив, преданный своему делу и идее, - несгибаемый, сильный и профессиональный. Это настоящие спартанцы, которые преданно служат своему народу и готовы к бескомпромиссной борьбе с коррупцией", - заявил Холодницкий.

Он поблагодарил своих коллег и выразил убеждение, что "Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнят свою миссию".

Напомним, что в конце мая генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров САП в бездействии и пообещала отреагировать на это. Она сообщила, что в резонансных и актуальных процессах, в которых подозрения были сообщены еще два-четыре года назад, до сих пор не завершено следствие, а виновные не привлечены к ответственности.

Через некоторое время она сообщила, что служебное расследование в отношении Холодницкого выявило нарушения в его работе.

16 июня стало известно, что кадровая комиссия ОГП открыла дисциплинарное производство против Холодницкого и рассмотрит ходатайство о его отстранении от занимаемой должности.

Впоследствии решение об отстранении Холодницкого отложили.