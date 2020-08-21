Власть хочет централизованно управлять авиакосмической отраслью – Шмыгаль

Власть хочет централизованно управлять авиакосмической отраслью – Шмыгаль

Власть хочет выделить авиационную и космическую отрасли и взять их под централизованное управление. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью Укринформу.

"Есть большая надежда, что вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский будет способствовать консолидации всех предприятий, а также всех их интеллектуальных и материальных ресурсов в мощный экономический "скелет". В целом наши стратегические отрасли - это отрасли высокой добавленной стоимости, которые имеют высокий мультипликатор создания рабочих мест. Это строительство вагонов, локомотивов, турбин, энергетического оборудования", - сказал Д.Шмыгаль.

Например, добавил премьер, одно рабочее место в авиастроении автоматически создает до 50 рабочих мест в смежных отраслях, а те в свою очередь создают дополнительные продукты для своих предприятий. "А это налоги, наполнение бюджета, привлечения валюты в Украину. Вот на этом мы сейчас сосредотачиваем свое внимание и направляем Министерство стратегических отраслей промышленности", - пояснил он.

Глава правительства напомнил о том, что есть соответствующий указ Президента, которым определены стратегические отрасли экономики. Это создание, например, аэрокосмической учреждения, где власть хочет выделить авиационную и космическую отрасли и взять их под централизованное управление. Отдельно в правительстве планируют заняться оборонно-промышленным комплексом, ведь это тоже экспортный потенциал и огромный международный спрос.

Ранее сообщалось, что ГК "Укроборонпром" планируют поделить на шесть самостоятельных кластеров - вертикально интегрированных корпораций, которые будут развивать отдельные направления исследований, разработки, производства и сбыта продукции оборонного назначения. По словам Олега Уруского, руководство и менеджмент ГК "Укроборонпром" претерпят изменения в ближайшее время.

МинПром по материалам Укринформ

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