Зеленский признался, что одновременно с первой леди коронавирусом заболел их сын

Официально сообщалось только о болезни Елены Зеленской.

Зеленский признался, что одновременно с первой леди коронавирусом заболел их сын
Фото: Скріншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в июне одновременно с первой леди коронавирусом заболел их сын.

Об этом президент заявил во время общения с прессой в Николаевской области.

"Скажу откровенно, что COVID-19 - не просто хочу сказать, что это за зараза. Заболела моя жена, и сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. Если дети переносят это как дети, я считаю, более или менее, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые молодые, здоровые, которые занимаются спортом", - сообщил президент.

Зеленский призвал соблюдать все карантинные мероприятия.

"Поверьте нашей семье. Никто не боится, пока кто-то рядом не заболел этой болезнью. Болезнь истощает полностью. Три недели, особенно в начале второй недели, у людей ощущение, что они умирают", - отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что такой рост заболеваемости, который наблюдается в последнее время, очень опасен. Увеличение количества, по его словам, может остановить медицину, и государство ничего не сможет сделать.

Напомним, что коронавирус у жены президента был выявлен 12 июня. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, а заболевание протекает бессимптомно. Сообщалось, что президент и дети тоже прошли тесты, и они были отрицательными.

Уже 16 июня Зеленскую госпитализировали. Ей поставили диагноз: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Президент прошел тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

18 июня в ОПУ сообщили, что первая леди продолжает лечение в стационаре столичной больницы. Она проходила антибактериальную терапию.

30 июня сообщалось, что супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение от коронавируса в одной из киевских больниц.

3 июля стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавируса. О том, что болел также сын президента, не сообщали.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
В Самборе на Львовщине отказались усиливать карантинВ Самборе на Львовщине отказались усиливать карантин
Блок рекламы


Похожие новости
В Минздраве не исключают, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусомВ Минздраве не исключают, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусом
Зеленский проникся судьбой сел и малых городовЗеленский проникся судьбой сел и малых городов
Лукашенко считает, что западные лидеры и Зеленский разжигают вражду в БеларусиЛукашенко считает, что западные лидеры и Зеленский разжигают вражду в Беларуси
Зеленский о работе ТКГ: "сейчас я очень доволен Леонидом Кравчуком"Зеленский о работе ТКГ: "сейчас я очень доволен Леонидом Кравчуком"
Заключенный в РоSSии крымчанин Алиев заболел коронавирусом, его увезли в неизвестном направлении, - ДенисоваЗаключенный в РоSSии крымчанин Алиев заболел коронавирусом, его увезли в неизвестном направлении, - Денисова
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на ХерсонщинуЗеленский прибыл с рабочей поездкой на Херсонщину
Зеленский: к габаритно-весовому контролю на украинских дорогах привлекут СБУ и НацполициюЗеленский: к габаритно-весовому контролю на украинских дорогах привлекут СБУ и Нацполицию
Зеленский прибыл в ЗапорожьеЗеленский прибыл в Запорожье
Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным АМКУЗеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным АМКУ
Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы ТКГЗеленский назначил Фокина первым заместителем главы ТКГ
Последние новости
Подгружаем последние новости