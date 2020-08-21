Зеленский признался, что одновременно с первой леди коронавирусом заболел их сын

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в июне одновременно с первой леди коронавирусом заболел их сын.

Об этом президент заявил во время общения с прессой в Николаевской области.

"Скажу откровенно, что COVID-19 - не просто хочу сказать, что это за зараза. Заболела моя жена, и сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. Если дети переносят это как дети, я считаю, более или менее, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые молодые, здоровые, которые занимаются спортом", - сообщил президент.

Зеленский призвал соблюдать все карантинные мероприятия.

"Поверьте нашей семье. Никто не боится, пока кто-то рядом не заболел этой болезнью. Болезнь истощает полностью. Три недели, особенно в начале второй недели, у людей ощущение, что они умирают", - отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что такой рост заболеваемости, который наблюдается в последнее время, очень опасен. Увеличение количества, по его словам, может остановить медицину, и государство ничего не сможет сделать.

Напомним, что коронавирус у жены президента был выявлен 12 июня. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, а заболевание протекает бессимптомно. Сообщалось, что президент и дети тоже прошли тесты, и они были отрицательными.

Уже 16 июня Зеленскую госпитализировали. Ей поставили диагноз: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Президент прошел тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

18 июня в ОПУ сообщили, что первая леди продолжает лечение в стационаре столичной больницы. Она проходила антибактериальную терапию.

30 июня сообщалось, что супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение от коронавируса в одной из киевских больниц.

3 июля стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавируса. О том, что болел также сын президента, не сообщали.