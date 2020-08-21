Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - Аваков

Ежегодно на празднование иудейского Нового года в Черкасскую область приезжали до 50 тыс. паломников.

Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - Аваков
Фото: Lb.ua

Украина введет технические ограничения, которые сделают невозможным прибытие большого количества паломников на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в 2020 году в Умань Черкасской области.

Об этом на брифинге в Вышгороде Киевской области заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Учитывая коронавирус, чтобы прекратить спекуляции на тему о ситуации с празднованием еврейского Нового года в Умани: мы понимаем все риски, связанные с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжали почти 20-50 тыс. человек в различные последние годы на паломничество. К сожалению, мы пока не можем себе позволить такие риски, поэтому будут введены технические ограничения, и по сути празднования, в той форме, в какой оно было в последние годы, не будет", - цитирует главу МВД Интерфакс-Украина.

Глава ведомства отметил, что украинские дипломаты уже провели необходимые консультации с соответствующими правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.

"Я думаю, что каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. В этом году Крестный ход православных церквей также был отменен, и поэтому, я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен", - сказал он.

В этом контексте Аваков отметил, что "мы найдем механизмы регулирования этого процесса для тех, кто не считается с общественными интересами, у нас достаточно сил и возможностей".

Ранее участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к общему мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в этом году невозможно. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в Израиле, запретом проведения массовых мероприятий в Украине, необходимостью создания большого количества мест для обсервации, сложностью контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Позже Министерство здравоохранения Израиля призвало Украину не позволять в этом году паломничество хасидов в Умань.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Мэр призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского.

17 августа глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правительство поддержало решение об ограничении посещения иностранцами Умани на праздник Рош ха-Шана в этом году.

18 августа мэр Умани начал протест под Офисом президента, требуя запретить приезд в город хасидов.

18 августа правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

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