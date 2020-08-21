Словения вводит обязательный карантин для украинцев

Всего в список стран красной зоны в Словении попали 74 страны.

Словения вводит обязательный карантин для украинцев

Власти Словении изменили правила въезда для украинцев. С сегодняшнего дня, 21 августа, Украина внесена в красную зону. Отныне украинцы должны по прибытии в страну проходить 14-дневный карантин, кроме отдельных категорий граждан, в отношении которых действуют другие правила.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства Словении.

Всего в список стран красной зоны в Словении попали 74 страны. Кроме Украины, в нем значатся РоSSия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Бельгия и другие.

В "зеленом списке" Словении 19 стран, по возвращении из которых самоизоляция не нужна.

Стоит добавить, что Словения - одна из более чем четырех десятков государств, открывших границы для украинцев.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября от всех путешественников, приезжающих в страну, Египет будет требовать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

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