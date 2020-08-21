ГБР разоблачило чиновника Службы внешней разведки и экс-пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООС

Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего военнослужащего на хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС", - говорится в сообщении.

Фото: ДБР

Следствие установило, что боеприпасы бывший пограничник украл во время прохождения им службы в 2015-2017 годах и хранил в арендованном им гараже в Северодонецке. На попытке вывоза этих боеприпасов и разоблачили "перевозчиков" оружия.

Следователи обнаружили и изъяли во время обыска в служебном автомобиле чиновника почти 6 тыс. патронов калибра 5,45, более 4 тыс. патронов калибра 7,62, четыре гранаты РПГ-26, одну ручную противотанковую гранату РПГ-22, пять унифицированных запалов ручных гранат, пять гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в июле сотрудник СБУ попался во время сбыта боеприпасов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
В Самборе на Львовщине отказались усиливать карантинВ Самборе на Львовщине отказались усиливать карантин
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин сменил временного главу Таможенной службыКабмин сменил временного главу Таможенной службы
Зеленский поручил Главному управлению разведки усилить аналитическую деятельностьЗеленский поручил Главному управлению разведки усилить аналитическую деятельность
Шмыгаль хочет создать на Донбассе свободные экономические зоныШмыгаль хочет создать на Донбассе свободные экономические зоны
РоSSия использует нардепа Деркача для очернения Байдена, - глава контрразведки СШАРоSSия использует нардепа Деркача для очернения Байдена, - глава контрразведки США
Коренное население арктической зоны РоSSии просит Илона Маска бойкотировать "Норникель"Коренное население арктической зоны РоSSии просит Илона Маска бойкотировать "Норникель"
Зеленский прокомментировал назначение заместителем Ермака экс-чиновника МВД времен ЯнуковичаЗеленский прокомментировал назначение заместителем Ермака экс-чиновника МВД времен Януковича
Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-чиновника МВД времен Януковича - ТатароваЗеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-чиновника МВД времен Януковича - Татарова
Чтобы выйти из красной зоны, Ляшко посоветовал "выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина"Чтобы выйти из красной зоны, Ляшко посоветовал "выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина"
Степанов: в разделении Украины на зоны карантина нет политического подтекстаСтепанов: в разделении Украины на зоны карантина нет политического подтекста
Спецслужбы РФ разжигают в Украине "войну всех против всех", - глава внешней разведкиСпецслужбы РФ разжигают в Украине "войну всех против всех", - глава внешней разведки
Последние новости
Подгружаем последние новости