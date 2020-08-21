ГБР разоблачило чиновника Службы внешней разведки и экс-пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООС

Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего военнослужащего на хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС", - говорится в сообщении.

Фото: ДБР

Следствие установило, что боеприпасы бывший пограничник украл во время прохождения им службы в 2015-2017 годах и хранил в арендованном им гараже в Северодонецке. На попытке вывоза этих боеприпасов и разоблачили "перевозчиков" оружия.

Следователи обнаружили и изъяли во время обыска в служебном автомобиле чиновника почти 6 тыс. патронов калибра 5,45, более 4 тыс. патронов калибра 7,62, четыре гранаты РПГ-26, одну ручную противотанковую гранату РПГ-22, пять унифицированных запалов ручных гранат, пять гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит от трех до семи лет лишения свободы.