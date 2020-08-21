В Минздраве не исключают, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусом

Сейчас госпитализируют также больных в среднетяжелом состоянии.

В Минздраве не исключают, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусом
Фото: bigkiev.com.ua

Министерство здравоохранения допускает изменения в порядке госпитализации больных коронавирусной болезнью. Из-за роста заболеваемости COVID-19 принимать в стационар могут только тяжелобольных.

Об этом во время брифинга сообщила член медицинского совета при Минздраве, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская.

По ее словам, сейчас в показания к госпитализации также входят среднетяжелые формы заболевания, что отличает Украину от многих стран Западной Европы и США. Там госпитализации подлежат только больные коронавирусом в тяжелом состоянии.

"Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медицинской помощи", - отметила Голубовская.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество госпитализированных с коронавирусом выросло более чем на 40% за месяц. Поэтому Минздрав планирует увеличить количество коек с подводом кислорода.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
В Самборе на Львовщине отказались усиливать карантинВ Самборе на Львовщине отказались усиливать карантин
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за создания координационного совета оппозицииПрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции
Заключенный в РоSSии крымчанин Алиев заболел коронавирусом, его увезли в неизвестном направлении, - ДенисоваЗаключенный в РоSSии крымчанин Алиев заболел коронавирусом, его увезли в неизвестном направлении, - Денисова
Прокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени ЧелебиджиханаПрокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени Челебиджихана
РоSSийский оппозиционер Навальный попал в реанимацию из-за отравленияРоSSийский оппозиционер Навальный попал в реанимацию из-за отравления
Северный поток-2 будут охранять боевые корабли Балтийского флота РоSSииСеверный поток-2 будут охранять боевые корабли Балтийского флота РоSSии
ВАКС закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Омеляна из-за истечения сроков давностиВАКС закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Омеляна из-за истечения сроков давности
Кулеба вызвал посла Украины в Беларуси на консультации из-за выдачи "вагнеровцев" РоSSииКулеба вызвал посла Украины в Беларуси на консультации из-за выдачи "вагнеровцев" РоSSии
ВОЗ сообщила о новом антирекорде заражений коронавирусом в миреВОЗ сообщила о новом антирекорде заражений коронавирусом в мире
В Вооруженных силах коронавирусом болеют 429 человекВ Вооруженных силах коронавирусом болеют 429 человек
Лукашенко: "Надо связаться с Путиным, поскольку есть угроза не только Беларуси"Лукашенко: "Надо связаться с Путиным, поскольку есть угроза не только Беларуси"
Последние новости
Подгружаем последние новости