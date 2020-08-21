В Минздраве не исключают, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусом

Сейчас госпитализируют также больных в среднетяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения допускает изменения в порядке госпитализации больных коронавирусной болезнью. Из-за роста заболеваемости COVID-19 принимать в стационар могут только тяжелобольных.

Об этом во время брифинга сообщила член медицинского совета при Минздраве, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская.

По ее словам, сейчас в показания к госпитализации также входят среднетяжелые формы заболевания, что отличает Украину от многих стран Западной Европы и США . Там госпитализации подлежат только больные коронавирусом в тяжелом состоянии.

"Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медицинской помощи", - отметила Голубовская.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество госпитализированных с коронавирусом выросло более чем на 40% за месяц. Поэтому Минздрав планирует увеличить количество коек с подводом кислорода.