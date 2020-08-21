В Минздраве не исключают, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусом
Сейчас госпитализируют также больных в среднетяжелом состоянии.
Министерство здравоохранения допускает изменения в порядке госпитализации больных коронавирусной болезнью. Из-за роста заболеваемости COVID-19 принимать в стационар могут только тяжелобольных.
Об этом во время брифинга сообщила член медицинского совета при Минздраве, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская.
По ее словам, сейчас в показания к госпитализации также входят среднетяжелые формы заболевания, что отличает Украину от многих стран Западной Европы и США. Там госпитализации подлежат только больные коронавирусом в тяжелом состоянии.
"Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медицинской помощи", - отметила Голубовская.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество госпитализированных с коронавирусом выросло более чем на 40% за месяц. Поэтому Минздрав планирует увеличить количество коек с подводом кислорода.