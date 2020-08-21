Азербайджанцы поздравили Украину с 29-й годовщиной Независимости стихотворением Сосюры

В видео снялись молодые азербайджанцы, которые успешно интегрировались в украинское общество.

Азербайджанцы поздравили Украину с 29-й годовщиной Независимости стихотворением Сосюры
Фото: скрін відео

К 29-й годовщине независимости Украины посольство Азербайджана в Украине подготовило приветственный видеоролик, в котором приняли участие молодые азербайджанцы, успешно интегрировавшиеся в украинское общество, а также посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова.

Об этом сообщает посольство Азербайджанской Республики в Украине.

"Молодые врачи и архитекторы, певцы и государственные служащие, которым Украина дала путевку в жизнь, большие возможности и перспективы, на фоне живописных пейзажей древнего Киева с благодарностью и любовью читают стихотворение выдающегося украинского поэта Владимира Сосюры "Любіть Україну" на украинском языке", - говорится в сообщении.

Автор идеи ролика - сотрудница посольства Азербайджана в Украине, молодой дипломат Тарана Садыгова. Режиссер, осуществивший проект, - этнический азербайджанец, гражданин Украины Ильгар Ахундов, призер американского кинофестиваля Palm Springs.

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