Азербайджанцы поздравили Украину с 29-й годовщиной Независимости стихотворением Сосюры
В видео снялись молодые азербайджанцы, которые успешно интегрировались в украинское общество.
К 29-й годовщине независимости Украины посольство Азербайджана в Украине подготовило приветственный видеоролик, в котором приняли участие молодые азербайджанцы, успешно интегрировавшиеся в украинское общество, а также посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова.
Об этом сообщает посольство Азербайджанской Республики в Украине.
"Молодые врачи и архитекторы, певцы и государственные служащие, которым Украина дала путевку в жизнь, большие возможности и перспективы, на фоне живописных пейзажей древнего Киева с благодарностью и любовью читают стихотворение выдающегося украинского поэта Владимира Сосюры "Любіть Україну" на украинском языке", - говорится в сообщении.
Автор идеи ролика - сотрудница посольства Азербайджана в Украине, молодой дипломат Тарана Садыгова. Режиссер, осуществивший проект, - этнический азербайджанец, гражданин Украины Ильгар Ахундов, призер американского кинофестиваля Palm Springs.