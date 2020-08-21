Врачи не дают разрешения на транспортировку Навального за границу

"Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно".

Состояние оппозиционного роSSийского политика Алексея Навального не позволяет его перевозить. Поэтому, несмотря на желание родственников, он остается в больнице скорой помощи №1 г. Омска.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", - написала она в твиттере.

Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.
Решния родственников для его перевозки недостаточно.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

По ее словам, до этого момента врачи уверяли, что готовы санкционировать транспортировку.

"Поэтому мы в кратчайшие сроки организовали транспортировку. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешения", - отметила Ярмыш.

При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Представитель оппозиционного политика считает, что запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить.

"При этом каждый час промедления создает критическую угрозу его жизни", - отмечает Кира Ярмыш.

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что роSSийские врачи, привлеченные к лечению Навального, не хуже немецких.

Комментарий медика опубликовал журналист "Дождя" Илья Шепелин.

Мураховский заявил, что результаты новых анализов и диагноз будут готовы в течение двух суток. "Те, которые мы сегодня получили, они отрицательные", - сказал медик.

Главврач омской больницы:
— Под ответственность родственников мы не можем позволить транспортировку Навального
— Вы готовы консультироваться с немецкой больницей, куда хотят отвезти Навального?
— Мы не считаем, что специалисты из Бурденко и Пирагова хуже,чем из немецкой больницы pic.twitter.com/jTpRTX1MuJ

— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) August 21, 2020

Напомним, что Алексей Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где его доставили в больницу. Предварительным диагнозом назвали токсикологическое отравление.

Навальный не приходил в сознание и впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи называли стабильно тяжелым.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что клиники Германии и Франции готовы оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. В ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетел самолет, чтобы забрать политика.

Точный диагноз Алексея Навального до сих пор не известен.

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