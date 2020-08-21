Врачи не дают разрешения на транспортировку Навального за границу

Состояние оппозиционного роSSийского политика Алексея Навального не позволяет его перевозить. Поэтому, несмотря на желание родственников, он остается в больнице скорой помощи №1 г. Омска.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", - написала она в твиттере .

Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.

Решния родственников для его перевозки недостаточно. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

По ее словам, до этого момента врачи уверяли, что готовы санкционировать транспортировку.

"Поэтому мы в кратчайшие сроки организовали транспортировку. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешения", - отметила Ярмыш.

При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Представитель оппозиционного политика считает, что запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить.

"При этом каждый час промедления создает критическую угрозу его жизни", - отмечает Кира Ярмыш.

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что роSSийские врачи, привлеченные к лечению Навального, не хуже немецких.

Комментарий медика опубликовал журналист "Дождя" Илья Шепелин.

Мураховский заявил, что результаты новых анализов и диагноз будут готовы в течение двух суток. "Те, которые мы сегодня получили, они отрицательные", - сказал медик.

Главврач омской больницы:

— Под ответственность родственников мы не можем позволить транспортировку Навального

— Вы готовы консультироваться с немецкой больницей, куда хотят отвезти Навального?

— Мы не считаем, что специалисты из Бурденко и Пирагова хуже,чем из немецкой больницы pic.twitter.com/jTpRTX1MuJ — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) August 21, 2020

Напомним, что Алексей Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где его доставили в больницу. Предварительным диагнозом назвали токсикологическое отравление.

Навальный не приходил в сознание и впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи называли стабильно тяжелым.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что клиники Германии и Франции готовы оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. В ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетел самолет, чтобы забрать политика.

Точный диагноз Алексея Навального до сих пор не известен.