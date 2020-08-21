Врачи не дают разрешения на транспортировку Навального за границу

По ее словам, до этого момента врачи уверяли, что готовы санкционировать транспортировку.
"Поэтому мы в кратчайшие сроки организовали транспортировку. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешения", - отметила Ярмыш.
При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль
Представитель оппозиционного политика считает, что запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить.
"При этом каждый час промедления создает критическую угрозу его жизни", - отмечает Кира Ярмыш.
Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что роSSийские врачи, привлеченные к лечению Навального, не хуже немецких.
Комментарий медика опубликовал журналист "Дождя" Илья Шепелин.
Мураховский заявил, что результаты новых анализов и диагноз будут готовы в течение двух суток. "Те, которые мы сегодня получили, они отрицательные", - сказал медик.
Главврач омской больницы: — Под ответственность родственников мы не можем позволить транспортировку Навального — Вы готовы консультироваться с немецкой больницей, куда хотят отвезти Навального? — Мы не считаем, что специалисты из Бурденко и Пирагова хуже,чем из немецкой больницы pic.twitter.com/jTpRTX1MuJ
Напомним, что Алексей Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где его доставили в больницу. Предварительным диагнозом назвали токсикологическое отравление.
Навальный не приходил в сознание и впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи называли стабильно тяжелым.
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что клиники Германии и Франции готовы оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. В ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетел самолет, чтобы забрать политика.