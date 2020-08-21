В Киеве открыли обновленную Стену памяти на стенах Михайловского Златоверхого монастыря

На ней размещены фото и информация о более чем 4300 погибших в войне на Донбассе военнослужащих.

Обновленную Стену памяти павших защитников Украины в роSSийско-украинской войне открыли в Киеве 20 августа на стенах Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Фото: pomisna.info

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

"На 11-х частях "Стены памяти" размещены фотографии и информация о более чем 4300 погибших военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Национальной полиции, а также добровольцев, отдавших свои жизни, защищая Родину", - говорится в сообщении.

Фото: pomisna.info

"Стена памяти" создана по инициативе ПЦУ, Национального военно-исторического музея Украины, редакции сайта "Книга памяти павших за Украину", международной ассоциации исследователей фортификации «Цитадель» и при содействии благотворителей.

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 14 апреля 2014 года до 31 марта 2020 года жертвами военного конфликта на Донбассе стали около 41-44 тысячи человек.

За 6 лет войны погибло от 13 до 13,2 тысяч человек, из них около 4100 украинских военнослужащих и 5650 членов вооруженных групп. Зафиксировано 3055 случаев гибели гражданских лиц.