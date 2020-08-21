Байден согласился стать кандидатом на пост президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии, передает Bloomberg.

Во время съезда партии, который проходил в видеоформате, Байден назвал большой честью принять это предложение.

Байден пообещал на посту президента служить "одинаково старательно" всем американцам - как своим сторонникам, так и тем, кто его не поддерживает. Он раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа, в частности за то, как тот борется с распространением коронавируса в США . "Наш нынешний президент не выполнил свой главный долг перед нацией: он не смог защитить нас", - цитирует Байдена Reuters.

"Нынешний президент погрузил Америку во тьму в течение уже длительного времени. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду опираться только на самое лучшее в нас, а не на худшее, я буду союзником света, а не тьмы. Пришло время для нас всех объединиться, и все вместе мы можем и обязательно преодолеем эту эпоху темноты в Америке", - заявил кандидат в президенты США от демократов.

Напомним, Демократическая партия утвердила Байдена как своего единого кандидата на выборах главы государства 19 августа. Решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин.

На следующий день демократы утвердили кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис.

77-летний Байден дважды выдвигал свою кандидатуру на выборах президента - в 1988 и 2008 годах. В первый раз он снял свою кандидатуру, не дойдя до стадии предварительных выборов. В 2008 Байден снялся после праймериз, получив пятый результат в штате Айова. После этого Барак Обама пригласил его принять участие в кампании в качестве кандидата в вице-президенты. В ноябре того же года Обама победил республиканца Джона Маккейна и стал президентом США .

Как показал социологический опрос службы SSRS, в середине августа за демократов были готовы проголосовать 50% респондентов, за Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса - 46% опрошенных. При этом в начале июня Байден опережал действующего хозяина Белого дома с результатом 55% против 41%.