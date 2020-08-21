"Голос" выдвинет в мэры Львова Ярослава Рущишина

"Опыт и профессионализм Рущишина - это именно то, что сейчас нужно Львову", - Рудик.

"Голос" выдвинет в мэры Львова Ярослава Рущишина

Партия "Голос" представляет кандидата в мэры Львова - депутата Ярослава Рущишина.

Об этом сообщила лидер политической силы Кира Рудык.

"Ярослав - человек Львова. Здесь он творил, работал, развивал бизнес и художественные проекты.

Это человек, который нашел возможность сшить костюмы и бесплатно передать их больницам в то время, когда власть в Киеве думала, как бы больше украсть денег.

Это человек, который не терпит несправедливости. Еще до депутатства вместе с другими предпринимателями много лет отстаивали право на честное ведение бизнеса. Сейчас он это успешно делает в Раде", - написала Рудык в фейсбуке.

Рудык назвала депутата человеком, который думает о будущем.

"Он является соучредителем "Дзиги", которая последние 30 лет является центром культурной жизни Львова. Он причастен к созданию Львовской бизнес-школы при УКУ. Опыт и профессионализм Ярослава Рущишина нам много раз пригодился. И это именно то, что сейчас нужно Львову", - отметила руководитель "Голоса".

Отметим, Ярославу Рущишину 46 лет. Львовский бизнесмен, общественный деятель. Депутат Верховной Рады от партии "Голос". Соучредитель художественного объединения "Дзига". Директор ОАО "Троттола" - сети швейных фабрик в Западной Украине. Соучредитель Львовской бизнес-школы LVBS.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
Блок рекламы


Похожие новости
В горсовете Львова - вспышка COVID-19В горсовете Львова - вспышка COVID-19
Садовый решил баллотироваться в мэры ЛьвоваСадовый решил баллотироваться в мэры Львова
Бывший руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов решил баллотироваться в мэры КиеваБывший руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов решил баллотироваться в мэры Киева
Сергей Притула будет баллотироваться в мэры КиеваСергей Притула будет баллотироваться в мэры Киева
"Батькивщина" выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева"Батькивщина" выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева
Старший сын Виталия Кличко заявил, что будет баллотироваться в мэры КиеваСтарший сын Виталия Кличко заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева
Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого І ступеняЗеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого І ступеня
В праймериз "Слуги народа" для выдвижения в мэры Киева принимают участие четыре нардепаВ праймериз "Слуги народа" для выдвижения в мэры Киева принимают участие четыре нардепа
Елена Кравец из "Квартала" опровергла слухи о баллотировании в мэры КиеваЕлена Кравец из "Квартала" опровергла слухи о баллотировании в мэры Киева
Филатов и другие мэры создают партию "Пропозиція"Филатов и другие мэры создают партию "Пропозиція"
Последние новости
Подгружаем последние новости