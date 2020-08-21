"Голос" выдвинет в мэры Львова Ярослава Рущишина

"Опыт и профессионализм Рущишина - это именно то, что сейчас нужно Львову", - Рудик.

Партия "Голос" представляет кандидата в мэры Львова - депутата Ярослава Рущишина.

Об этом сообщила лидер политической силы Кира Рудык.

"Ярослав - человек Львова. Здесь он творил, работал, развивал бизнес и художественные проекты.

Это человек, который нашел возможность сшить костюмы и бесплатно передать их больницам в то время, когда власть в Киеве думала, как бы больше украсть денег.

Это человек, который не терпит несправедливости. Еще до депутатства вместе с другими предпринимателями много лет отстаивали право на честное ведение бизнеса. Сейчас он это успешно делает в Раде", - написала Рудык в фейсбуке.

Рудык назвала депутата человеком, который думает о будущем.

"Он является соучредителем "Дзиги", которая последние 30 лет является центром культурной жизни Львова. Он причастен к созданию Львовской бизнес-школы при УКУ. Опыт и профессионализм Ярослава Рущишина нам много раз пригодился. И это именно то, что сейчас нужно Львову", - отметила руководитель "Голоса".