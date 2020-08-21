На Николаевщине борды "Слуги народа" клеили с помощью пожарной машины

В поселке Казанка Николаевской области зафиксировали факт наклеивания бигбордов с рекламой политсилы "Слуга народа" с помощью пожарной машины.

Об этом сообщают "НикВести".

Издание со ссылкой на свидетеля отмечает, что, судя по фотографии и видео, для поклейки бордов использовали спецмашину с автолестницей 17-й государственной пожарно-спасательной части, базирующейся в пгт Казанка.

При этом борд с рекламой команды "слуг" "Зе! Местные" устанавливали люди в штатском.

Напомним, предвыборная гонка официально стартует 5 сентября - за 50 дней до голосования.

Завтра, 21 августа, Николаевскую область должен посетить президент Владимир Зеленский. Во время визита запланировано представление команды "Слуги народа", которая будет участвовать в местных выборах.