СБУ разоблачила агентурную сеть на Херсонщине

Руководительницей сети была бывшая чиновница облгосадминистрации.

СБУ разоблачила агентурную сеть на Херсонщине
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации пресс-центра, оперативники и следователи спецслужбы установили, что гражданку Украины завербовали сотрудники ФСБ РФ во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2015 году.

Ее задачей было собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.

"Для выполнения разведывательных задач ФСБ бывшая чиновница привлекла других пророSSийски настроенных жителей Херсона. Разведывательные данные она передавала через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву", - говорится в сообщении СБУ.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети.

Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружены роSSийские агитационные материалы и роSSийские рубли.

Руководительницу агентурной сети ФСБ РФ задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Службы безопасности подготовили чиновнице подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрание меры пресечения.

Напомним, в июле СБУ задержала в Киеве гражданина К., который на протяжении 2014-2020 годов осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемой "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Задержанный по указанию спецслужб РоSSии руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству территории Украины.

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