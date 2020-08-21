СБУ разоблачила агентурную сеть на Херсонщине

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ , действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

По информации пресс-центра, оперативники и следователи спецслужбы установили, что гражданку Украины завербовали сотрудники ФСБ РФ во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2015 году.

Ее задачей было собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ . Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.

"Для выполнения разведывательных задач ФСБ бывшая чиновница привлекла других пророSSийски настроенных жителей Херсона. Разведывательные данные она передавала через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву", - говорится в сообщении СБУ .

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети.

Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружены роSSийские агитационные материалы и роSSийские рубли.

Руководительницу агентурной сети ФСБ РФ задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Службы безопасности подготовили чиновнице подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрание меры пресечения.

Напомним, в июле СБУ задержала в Киеве гражданина К., который на протяжении 2014-2020 годов осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемой "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ .

Задержанный по указанию спецслужб РоSSии руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству территории Украины.