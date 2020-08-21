В горсовете Львова - вспышка COVID-19

Среди депутатов и должностных лиц Львовского городского совета обнаружили вспышку коронавируса. Поэтому завтра сессии горсовета не будет.

Об этом сообщает "Эспрессо" со ссылкой на депутата Игоря Телишевского.

"Завтра пленарного заседания Львовского городского совета не будет из-за того, что многие из сотрудников ЛГС и депутатов больны коронавирусом!" - написал он на своей странице в фейсбуке.

При этом начальник управления "Секретариат совета" Юрий Лукашевский сообщил, что среди депутатов и должностных лиц, которые должны докладывать на сессии, есть больные COVID-19. Поэтому, по предложению руководителей фракций, приняли решение о переносе пленарного заседания - ориентировочно на неделю.

Руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-2019 в г. Львове Галина Слична отметила, что в городском совете нет массовой вспышки коронавируса, но есть единичные больные.

"Заболели как сотрудники аппарата и городского совета, так и сами депутаты. Эти случаи подтверждены лабораторно, кое-кто только сегодня сдал тесты и еще ждет их результатов", - сообщила она.

Пленарное заседание Львовского городского совета должно было начаться в 10:00 в пятницу, 21 августа. Депутаты должны рассмотреть 478 вопросов, большинство из которых земельные.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый ранее заявил, что, несмотря на то, что, по условиям введенного с 1 августа адаптивного карантина, город отнесен к оранжевой зоне, ограничительные меры ужесточать там не будут.

Он утверждает, что дополнительно адаптировать город к правилам "оранжевой" зоны необходимости нет, потому что в таком режиме львовяне живут последние 6 месяцев.

Заметим, что в "оранжевой" зоне запрещается деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.