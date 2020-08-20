Оккупанты устроили вооруженную провокацию вблизи Авдеевки

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

Оккупанты устроили вооруженную провокацию вблизи Авдеевки
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала текущих суток на участках ответственности украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений, сообщает штаб ООС в фейсбуке.

"Вблизи Авдеевки враг осуществил несколько провокационных выстрелов из крупнокалиберного пулемета. Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали", - говорится в вечерней сводке.

В штабе ООС заверяют, что в районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.

Напомним, накануне оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе: вблизи Луганского и дважды - у Попасной.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
В Самборе на Львовщине отказались усиливать карантинВ Самборе на Львовщине отказались усиливать карантин
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки оккупанты трижды нарушили режим тишины на ДонбассеЗа сутки оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе
За минувшие сутки оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на ДонбассеЗа минувшие сутки оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
На Луганщине оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ "из-за карантинных мер"На Луганщине оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ "из-за карантинных мер"
Оккупанты открывали огонь из гранатомета вблизи МарьинкиОккупанты открывали огонь из гранатомета вблизи Марьинки
На трассе в Одесской области устроили стрельбуНа трассе в Одесской области устроили стрельбу
Оккупанты дважды нарушили режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня"Оккупанты дважды нарушили режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня"
Оккупанты устроили на Донбассе 10 обстрелов, один военный раненОккупанты устроили на Донбассе 10 обстрелов, один военный ранен
Оккупанты обстреляли Авдеевку, разрушены два домаОккупанты обстреляли Авдеевку, разрушены два дома
В Донецке бывшего пленного Григория Синченко вновь захватили оккупантыВ Донецке бывшего пленного Григория Синченко вновь захватили оккупанты
Херсонские журналисты устроили флешмоб после того, как ОГА не пустила их к ЗеленскомуХерсонские журналисты устроили флешмоб после того, как ОГА не пустила их к Зеленскому
Последние новости
Подгружаем последние новости