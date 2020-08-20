Оккупанты устроили вооруженную провокацию вблизи Авдеевки
Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток на участках ответственности украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.
Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений, сообщает штаб ООС в фейсбуке.
"Вблизи Авдеевки враг осуществил несколько провокационных выстрелов из крупнокалиберного пулемета. Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали", - говорится в вечерней сводке.
В штабе ООС заверяют, что в районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.
Напомним, накануне оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе: вблизи Луганского и дважды - у Попасной.