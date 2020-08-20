Дело Шеремета: свидетель рассказал, почему обеспечил ложное алиби Антоненко

Ермилов утверждает, что ошибся в датах.

Дело Шеремета: свидетель рассказал, почему обеспечил ложное алиби Антоненко
Фото: скрін відео

Свидетель Алексей Ермилов, который создал неправдивое алиби музыканту и спецназовцу Андрею Антоненко, отрицает влияние на него адвокатов и подозреваемого. По версии следствия, подозреваемый - исполнитель убийства журналиста Павла Шеремета.

"Мотивация была сказать правду. Но, к сожалению, я ошибся в датах. Это было лично мое импульсивное решение рассказать, что он находился у меня дома тогда, когда убили журналиста. Я посоветовался с заместителем Генпрокурора Виктором Чумаком, что мне делать, если я помню, что он был у меня. Спросил, нужно ли мне куда-то идти и это говорить. Виктор Чумак сказал: "Да, иди и давай показания". Я находился тогда в Днепре и не смог прийти на суд в тот же день, но я написал сообщение в соцсети, дальше со мной связались журналисты. Я сказал все, что, как мне казалось, помнил. До этого проверил с мамой по билетам на самолет, Андрей был у меня в эту неделю. Но я мог ошибиться днем или двумя. Такое бывает. Это называется психопатология обыденной жизни, когда можешь перепутать даты или слова", - рассказал эксклюзивно для LB.ua свидетель.

Дело в том, что 13 декабря Ермилов в эфире студии 4 канала сообщил, что в день убийства Шеремета Антоненко был у него дома и обучал его игре на гитаре. Однако впоследствии полиция официально опровергла это алиби, а свидетель сказал, что ошибся в датах. Поэтому алиби оказалось неправдивым и вызвало волну дискредитации Антоненко в информпространстве. В частности на медийных ресурсах, приближенных к МВД, и на официальных страницах силовых ведомств.

Стенограмма протокола допроса свидетеля Ермилова. Он показал, что таки советовался с тогдашним заместителем генпрокурора Виктором Чумаком.

В то же время, как сообщил свидетель, первыми с ним связались, проверили алиби и установили его неправдивость именно адвокаты Антоненко.

"Мы проработали геолокацию телефона подзащитного, его страницу в соцсети и установили, что он был у себя дома на Старовокзальной в ночь убийства Шеремета. Указанные Ермиловым события имели место в другой день или другой год", - сообщил адвокат Кулик.

Далее адвокаты в заседании рассказали о проведенной проверке заявления господина Ермилова и сообщили, что она ошибочна. Кроме того, Кулик отметил: адвокаты Антоненко неоднократно отмечали, что никогда не подавали ходатайства ни от стороны защиты, ни от самого подозреваемого о наличии такого «алиби» и не желали привлечь Ермилова в качестве свидетеля.

"Эту информацию распространяет и постоянно спекулирует ею сторона обвинения", - резюмировал адвокат.

Однако 12 августа в судебном заседании прокурор Офиса Генпрокурора Александр Тарасюк заявил: Антоненко может влиять на свидетелей, поскольку якобы именно адвокаты попросили Ермилова создать ложное алиби. Правда, доказательств в подтверждение этих слов сторона обвинения не предоставила.

"Адвокаты не ссылались на эти показания на заседании. Мы проверили техническую запись и журнал судебных заседаний: это клевета, что я ссылался на ложное алиби. Никаких подтверждений, что Ермилов находился под влиянием защиты, у прокуратуры нет. Однако, перед тем, как идти к журналистам, Ермилов советовался с заместителем генпрокурора Чумаком. По нашему мнению, это подтверждает, что на Ермилова имела влияние сторона обвинения", - сказал адвокат Кулик.

Меж тем, защитник еще 11 февраля заявлял, что свидетеля с ложным алиби подослала прокуратура. Он считает: Офис генпрокурора создал условия, чтобы до сих пор ссылаться на риск воздействия на свидетелей, которого не существует.

В то же время свидетель Ермилов отрицает влияние на себя как со стороны защиты, так и со стороны прокуратуры.

"Виктор Чумак - это друг моей семьи. Поэтому я не вижу возможности кого-то меня влиять со стороны прокуратуры или со стороны защиты. У меня очень влиятельные родственники и друзья, на меня можно повлиять?" - апеллировал Ермилов.

Но не стоит забывать, что Виктор Чумак - должностное лицо, бывший заместитель Генпрокурора Украины. Так это был совет или режиссура?

Кроме того, по словам адвоката Кулика, показания "ложного свидетеля" и раньше сыграли существенную роль в деле Шеремета: 3 февраля именно Чумак продлил сроки досудебного расследования еще на 4 месяца. Тогда, когда и Генпрокурор, и другие его заместители отказались это сделать.

Зато Чумак отказался прокомментировать, действительно ли ложные показания Ермилова об алиби - ключевое основание для продления срока досудебного расследования.

Наконец, 12 августа Киевский апелляционный суд признал риск воздействия на свидетелей актуальным, в частности учитывая и ложное "алиби", на которое в очередной раз ссылался прокурор. Поэтому Андрея Антоненко оставили под стражей до 13 сентября.

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