Зеленский проникся судьбой сел и малых городов

Президент Владимир Зеленский заявил, что обратится в Кабинет Министров с задачей подготовить концепцию развития сел и небольших городов. Об этом он рассказал во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область, передает пресс-служба главы державы.

Фото: president.gov.ua

Глава государства отметил, что посетил сегодня село Садовое на Херсонщине и пообщался с местными жителями. По мнению президента, украинские села требуют системного подхода и развития.

"Хотел бы поставить задачу правительству, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к селам и маленьким городкам. Реформа села... Когда должно быть все: лекарства, школа, рабочие места и все работающие органы. Я уже не говорю о том, что у людей просто нет интернета. А какие услуги онлайн мы можем предлагать, если нет интернета!?" - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что село Садовое может стать примером "садовой реформы", чтобы вся Украина увидела, что должно быть в каждом селе.

Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой на Херсонщине.