В США арестовали бывшего советника президента Дональда Трампа

Бэннон и трое его сообщников на собственные нужды использовали пожертвования на строительство стены с Мексикой.

В США арестовали бывшего советника президента Дональда Трампа
Фото: wikimedia.org

Стиву Бэннону, бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа, который некоторое время занимал должность главного советника президента по стратегическим вопросам, предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью совершения мошенничества.

Согласно обвинительному заключению, Бэннон и трое его сообщников нарушили закон, собирая пожертвования на строительство защитной стены на границе США и Мексики. Согласно обвинению, их жертвами могли стать сотни тысяч человек, передает Голос Америки.

Федеральные прокуроры Манхэттена объявили, что в незасекреченном обвинительном заключении, кроме Бэннона, также фигурирует ряд других лиц, в том числе Брайан Колфаге, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши. Фигурантов обвиняют в получении путем мошенничества 25 миллионов долларов.

По словам прокуроров, доноры кампании считали, что деньги пойдут на строительство пограничной стены. Однако Колфаге, которого называют публичным лицом и инициатором операции, получил тысячи долларов, которые тратил на ведение роскошного образа жизни.

Обещание построить стену на границе с Мексикой стало одним из ключевых элементов предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Впоследствии администрация Трампа планировала построить 175 миль (около 280 км) стального заграждения на границе.

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