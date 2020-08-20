Минский процесс превращен в фарс, - представитель ОРДЛО в ТКГ Гармаш

Журналист Сергий Гармаш, консультирующий украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по Донбассу как представитель ОРДЛО от Донецкой области, призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию в Минском процессе, в частности - на позицию РоSSии.

Об этом Гармаш написал в своем фейсбуке, комментируя заседание ТКГ, состоявшееся на днях.

"Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это РоSSия Украина и ОБСЕ , то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия", - заявил он.

По мнению Гармаша, все действия РФ в переговорах направлены на узаконивание в Украине "русского мира".

"РоSSия жестко, я бы сказал, по-хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь ПРИГЛАШЕННЫЕ РоSSийской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ)", - написал он в фейсбуке.

Гармаш считает недопустимым занятую Россией позицию наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной".

Он отметил, что этого очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают не только ОБСЕ и западные партнеры. "Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада, это дипломатично "проглатываем" мы", - отметил журналист.

"Минск поставили с ног на голову. Мы наступаем не только на самоуважение, но и на простую логику", - указывает Сергей Гармаш.

Он добавляет, что не имеет фактических оснований не доверять руководству украинской делегации и Офису президента, "нет оснований говорить, что мы реально поддаёмся этому давлению". Наоборот, он призывает не делать скоропалительных выводов. Однако заявляет: "У меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению".

Сергей Гармаш расценивает поведение РоSSии на Минских переговорах как "откровенное, демонстративное хамство", а также считает неприемлемыми договоренности путем уступок.

"После этого поста меня могут обвинить в срыве стратегических планов, может даже назовут его помехой к очередному обмену. Но освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов - это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом. Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо. Он даст тебе все, что ты хочешь, но потом заберёт в миллион раз больше", - считает Гармаш.

Представитель вынужденно перемещенных лиц в переговорном процессе призывает к "нормальному" диалогу и добавляет, что выходить из ТКГ он не намерен.

"Ещё раз: или нормальный диалог, или в жопу такую «дипломатию»! Называть чёрное белым я не буду! Но и выходить из процесса добровольно не стану, не ждите!" - резюмирует Сергей Гармаш.