Минский процесс превращен в фарс, - представитель ОРДЛО в ТКГ Гармаш
Сергей Гармаш расценивает поведение РоSSии на Минских переговорах как "откровенное, демонстративное хамство".
Журналист Сергий Гармаш, консультирующий украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по Донбассу как представитель ОРДЛО от Донецкой области, призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию в Минском процессе, в частности - на позицию РоSSии.
Об этом Гармаш написал в своем фейсбуке, комментируя заседание ТКГ, состоявшееся на днях.
"Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это РоSSия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия", - заявил он.
По мнению Гармаша, все действия РФ в переговорах направлены на узаконивание в Украине "русского мира".
"РоSSия жестко, я бы сказал, по-хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь ПРИГЛАШЕННЫЕ РоSSийской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ)", - написал он в фейсбуке.
Гармаш считает недопустимым занятую Россией позицию наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной".
Он отметил, что этого очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают не только ОБСЕ и западные партнеры. "Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада, это дипломатично "проглатываем" мы", - отметил журналист.
"Минск поставили с ног на голову. Мы наступаем не только на самоуважение, но и на простую логику", - указывает Сергей Гармаш.
Он добавляет, что не имеет фактических оснований не доверять руководству украинской делегации и Офису президента, "нет оснований говорить, что мы реально поддаёмся этому давлению". Наоборот, он призывает не делать скоропалительных выводов. Однако заявляет: "У меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению".
Сергей Гармаш расценивает поведение РоSSии на Минских переговорах как "откровенное, демонстративное хамство", а также считает неприемлемыми договоренности путем уступок.
"После этого поста меня могут обвинить в срыве стратегических планов, может даже назовут его помехой к очередному обмену. Но освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов - это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом. Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо. Он даст тебе все, что ты хочешь, но потом заберёт в миллион раз больше", - считает Гармаш.
Представитель вынужденно перемещенных лиц в переговорном процессе призывает к "нормальному" диалогу и добавляет, что выходить из ТКГ он не намерен.
"Ещё раз: или нормальный диалог, или в жопу такую «дипломатию»! Называть чёрное белым я не буду! Но и выходить из процесса добровольно не стану, не ждите!" - резюмирует Сергей Гармаш.
Напомним, во время общения со СМИ на Херсонщине президент Владимир Зеленский заявил, что "очень доволен Леонидом Кравчуком "и работой ТКГ целом.