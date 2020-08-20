Самый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - Кличко

Высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны.

Фото: kyivcity.gov.ua

Специалисты уже завершили сооружение на киевских холмах флагштока высотой почти 90 метров для самого большого флага Украины. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра", - написал Виталий Кличко.

Он добавил, что уже установлены элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью "практически из любой точки нашей столицы".

"Накануне дня Государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Соорудил город этот объект за средства меценатов, которым я очень благодарен!" - подытожил Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, что ко дню Государственного флага в Киеве устанавливают флагшток для самого высокого, главного Флага Украины. Сейчас рекордсменом является флаг, поднятый в Днепре в 2018 году. Он установил сразу два национальных рекорда - самое большое полотнище (12 на 18 м) и самый высокий флагшток (72 м).



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
В Самборе на Львовщине отказались усиливать карантинВ Самборе на Львовщине отказались усиливать карантин
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени ЧелебиджиханаПрокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени Челебиджихана
Египет с 1 сентября будет требовать от туристов тест на covid-19Египет с 1 сентября будет требовать от туристов тест на covid-19
Бурба: дезинформация по делу "вагнеровцев" распространяется, чтобы нанести ущерб спецслужбам УкраиныБурба: дезинформация по делу "вагнеровцев" распространяется, чтобы нанести ущерб спецслужбам Украины
"Слуга народа" предлагает объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины"Слуга народа" предлагает объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины
Правительства Украины и Израиля призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-ШанаПравительства Украины и Израиля призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана
Полиция будет расследовать восстановление памятника советскому деятелю Подгорному на ПолтавщинеПолиция будет расследовать восстановление памятника советскому деятелю Подгорному на Полтавщине
Кулеба вызвал посла Украины в Беларуси на консультации из-за выдачи "вагнеровцев" РоSSииКулеба вызвал посла Украины в Беларуси на консультации из-за выдачи "вагнеровцев" РоSSии
Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертноЗеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертно
Мэр Киева Кличко подготовил сюрприз ко Дню Независимости - самый большой флаг УкраиныМэр Киева Кличко подготовил сюрприз ко Дню Независимости - самый большой флаг Украины
Томенко: Передача Кличком комунальних підприємств соратникам Януковича потребує розслідуванняТоменко: Передача Кличком комунальних підприємств соратникам Януковича потребує розслідування
Последние новости
Подгружаем последние новости