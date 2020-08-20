Самый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - Кличко
Высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны.
Специалисты уже завершили сооружение на киевских холмах флагштока высотой почти 90 метров для самого большого флага Украины. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра", - написал Виталий Кличко.
Он добавил, что уже установлены элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью "практически из любой точки нашей столицы".
"Накануне дня Государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Соорудил город этот объект за средства меценатов, которым я очень благодарен!" - подытожил Кличко.
Напомним, что ко дню Государственного флага в Киеве устанавливают флагшток для самого высокого, главного Флага Украины. Сейчас рекордсменом является флаг, поднятый в Днепре в 2018 году. Он установил сразу два национальных рекорда - самое большое полотнище (12 на 18 м) и самый высокий флагшток (72 м).