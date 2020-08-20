Самый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - Кличко

Фото: kyivcity.gov.ua

Специалисты уже завершили сооружение на киевских холмах флагштока высотой почти 90 метров для самого большого флага Украины. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра", - написал Виталий Кличко.

Он добавил, что уже установлены элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью "практически из любой точки нашей столицы".

"Накануне дня Государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Соорудил город этот объект за средства меценатов, которым я очень благодарен!" - подытожил Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua