Лукашенко считает, что западные лидеры и Зеленский разжигают вражду в Беларуси

Белорусский президент Александр Лукашенко считает ответственными за разжигание противостояния на территории его страны лидеров западных стран. Туда же, к разжигателям конфликта, он отнес и украинского гаранта Владимира Зеленского. Об этом Лукашенко недвусмысленно сообщил во время заседания Совета безопасности Беларуси.

Он дал поручение белорусскому МИД донести его позицию всем главам европейских государств, которых он считает причастными к поощрению внутреннего конфликта в Беларуси. Лукашенко считает, что они несут ответственность за то, что происходит в его стране.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения", - заявил белорусский гарант.

В этом контексте он употребил слово "разжигание" конфликта. Лукашенко дал поручение своему МИД предупредить западных лидеров об их персональной ответственности за эти деяния.

"Предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - пригрозил Бацька.