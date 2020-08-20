Притула: "Не считаю себя человеком, который идет на выборы с позиции шоумена из телевизора"

"Я иду как человек, который умеет организовывать процессы и воплощать их в жизнь, - прежде всего как военный волонтер".

Шоумен Сергей Притула, недавно заявивший о баллотировании в мэры Киева от партии "Голос", объяснил, почему принял решение об участии в выборах.

В интервью LB.ua он отметил, что отвечает "за свои слова, поступки, за то, что я обещаю, и то, что я делаю".

"Я не считаю себя человеком, который идет на выборы с позиции шоумена из телевизора. Я иду как человек, который умеет организовывать процессы и воплощать их в жизнь, - прежде всего как военный волонтер. И когда мне говорят, что у меня нет какого-то опыта в управлении, то я хочу спросить у людей: знают ли они, как, например, организовать штаб оперативного ведения боя для целого полка? И вот когда кто-то мне скажет, что он может это сделать, пусть тогда ставит под сомнение мои организаторские способности. Как завезти то, что запрещено для ввоза в Украину, военного назначения товары. Как обеспечить логистику, где найти деньги. Как распределить обязанности между кучей людей, которые в это вовлечены. Как это поставить на баланс. Друзья, это то, к чему я привык и чем я умею заниматься! И поэтому я в работе, на которую я сейчас претендую, вижу продолжение тех своих умений и амбиций, которые во мне есть", - заявил Притула.

Он отметил, что обеспокоен общественной агрессией и инфантильностью.

"Как помогать армии, то ты молодец. Как помогать врачам, ты молодец. Как помогать детским домам, детям и так далее, то ты молодец. Как только ты говоришь: люди, а давайте-ка я зайду вот на эту должность и попробую делать так, чтобы волонтерам было меньше работы, сразу начинаются какие-то двойные стандарты и фразы: «А что ты умеешь?», «А ты что, этим когда-нибудь занимался?»", - пояснил он.



Притула добавил, что, несмотря на результаты социологических опросов, решил баллотироваться от партии, а не как самовыдвиженец: "Причина номер один: я не хочу обманывать избирателя. Я член политсовета партии «Голос», и это вот «понарошку» как-то немножечко некрасиво. А второе - это то, что у меня не болит голова, где мне брать деньги на избирательную кампанию. Потому что у партии «Голос» есть партийные деньги. Это парламентская партия, она на государственном финансировании".