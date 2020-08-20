Заключенный в РоSSии крымчанин Алиев заболел коронавирусом, его увезли в неизвестном направлении, - Денисова

У фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, который находился в СИЗО роSSийского Башкортостана, подтвердили COVID-19.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она добавила, что местонахождение больного крымчанина пока неизвестно.

"Пренебрегая положениями минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным Советом ООН , рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и подкомитета ООН по предупреждению пыток, нашему соотечественнику не предоставили неотложную медицинскую помощь. Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру. В этом же СИЗО находятся Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Куку Эмир-Усейн и Арсен Джеппаров - они оказались в зоне риска заражения коронавирусом", - написала Денисова в фейсбуке.

Омбудсмен подчеркнула, что руководство следственных изоляторов продолжает игнорировать заявления Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им надлежащей медицинской помощи.

"В частности, у Арсена Джеппарова начался сильный воспалительный процесс после операции по удалению новообразования, из-за чего ухудшился слух, постоянно повышенная температура и головная боль, а у Алима Суфьянова более шести дней подряд держится высокая температура и болят почки", - рассказала уполномоченная ВР по правам человека.

Напомним, 12 ноября 2019-го Южный окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор шестерым крымчанам, обвиняемым в терроризме по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир".

Максимальный срок, 19 лет отбывания наказания, получил Муслим Алиев. Инвера Бекирова приговорили к 18 годам, Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука - к 12, Арсена Джеппарова - к 7 и Рефата Алимова - к 8 годам. Все они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.