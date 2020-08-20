Кравчук объяснил "ультиматум" РФ о выборах на Донбассе

"Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду".

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал ультиматум РоSSийской Федерации с требованием к украинскому парламенту изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года в соответствии с Минскими соглашениями.

Кравчук заверил, что никогда не подпишет документов, которые нанесут ущерб суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова Кравчука в эфире "Украина 24".

"Они поставили этот вопрос. У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду", - сказал Кравчук в интервью, которое транслировалось на телеканале "Украина 24".

Первый президент Украины пояснил, в чем заключается требование к Украине.

"Будто бы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Эта была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они ни обсуждали - и это было в рабочих группах, и уже вчера на общей дискуссии в ТКГ - любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона, будет соответствовать минским соглашениям и существовавшим договоренностям", - отметил он.

Леонид Кравчук добавил, что противоречие этого постановления в том, что "выборы не могут там (на оккупированных территориях Украины на Донбассе, - ред.) проходить сейчас, а только во всей Украине". "Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может происходить на этих территориях. То есть снять с Верховной Рады именно это положение. И тогда разблокируется наша работа, наше движение вперед", - пояснил политик.

Кравчук отметил, что усилиями президента Украины Зеленского и главы Офиса президента "мы сдвинули с места главный вопрос - тишина (режим тишины в Донбассе - ред.)... 25 дней в Донбассе не стреляют из тяжелого оружия. 25 дней никто из солдат не погиб от оружия врага".

"Если этот процесс, который начался, и начался активно, будет иметь продолжение, это будет означать, что мы двигаемся вперед к главному заданию: миру на Донбассе... Это самое важное и для людей, и для президента, и для всей украинской власти. И тут на пути как раз встал этот вопрос - закон о местных выборах", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

По его словам, в постановлении должно быть указано, что местные выборы происходят "в Украине". "Происходят в Украине. Все. Точка", - подчеркнул Кравчук.

Накануне в Офисе президента сообщили, что Кравчук направил обращение к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

Депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала президента Владимира Зеленского обнародовать детали переговоров, ведущихся украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса, а также инструкции, которыми руководствуется глава делегации Леонид Кравчук, отражающий, в соответствии со своими полномочиями, официальную позицию действующего президента.