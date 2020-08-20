Кравчук объяснил "ультиматум" РФ о выборах на Донбассе
"Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду".
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал ультиматум РоSSийской Федерации с требованием к украинскому парламенту изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года в соответствии с Минскими соглашениями.
Кравчук заверил, что никогда не подпишет документов, которые нанесут ущерб суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова Кравчука в эфире "Украина 24".
"Они поставили этот вопрос. У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду", - сказал Кравчук в интервью, которое транслировалось на телеканале "Украина 24".
Первый президент Украины пояснил, в чем заключается требование к Украине.
"Будто бы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Эта была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они ни обсуждали - и это было в рабочих группах, и уже вчера на общей дискуссии в ТКГ - любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона, будет соответствовать минским соглашениям и существовавшим договоренностям", - отметил он.
Леонид Кравчук добавил, что противоречие этого постановления в том, что "выборы не могут там (на оккупированных территориях Украины на Донбассе, - ред.) проходить сейчас, а только во всей Украине". "Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может происходить на этих территориях. То есть снять с Верховной Рады именно это положение. И тогда разблокируется наша работа, наше движение вперед", - пояснил политик.
Кравчук отметил, что усилиями президента Украины Зеленского и главы Офиса президента "мы сдвинули с места главный вопрос - тишина (режим тишины в Донбассе - ред.)... 25 дней в Донбассе не стреляют из тяжелого оружия. 25 дней никто из солдат не погиб от оружия врага".
"Если этот процесс, который начался, и начался активно, будет иметь продолжение, это будет означать, что мы двигаемся вперед к главному заданию: миру на Донбассе... Это самое важное и для людей, и для президента, и для всей украинской власти. И тут на пути как раз встал этот вопрос - закон о местных выборах", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.
По его словам, в постановлении должно быть указано, что местные выборы происходят "в Украине". "Происходят в Украине. Все. Точка", - подчеркнул Кравчук.
Накануне в Офисе президента сообщили, что Кравчук направил обращение к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).
Депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала президента Владимира Зеленского обнародовать детали переговоров, ведущихся украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса, а также инструкции, которыми руководствуется глава делегации Леонид Кравчук, отражающий, в соответствии со своими полномочиями, официальную позицию действующего президента.
Она отметила, что согласно обнародованным СМИ документам, Украина берет на себя обязательство отменить постановление, не позволяющее сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях.