ФСБ заявила о "попытке похитить главу "ДНР" - в СБУ назвали это роSSийским фейком (обновление)

ФСБ сообщила о задержании группы из семи россиян, которой якобы руководили украинцы.

ФСБ заявила о "попытке похитить главу "ДНР" - в СБУ назвали это роSSийским фейком (обновление)
Фото: belnovosti.by

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании семерых человек за попытку похитить из РоSSии и вывезти в Украину одного из главарей боевиков на Донбассе. Все задержанные являются гражданами РоSSии.

В то же время в ФСБ утверждают, что организаторами и координаторами похищения якобы выступили двое граждан Украины, передает роSSийский Интерфакс.

В роSSийской спецслужбе также утверждают, что Андрей Байдала и Игорь Мищенко якобы действовали по заданию и под общим руководством департамента контрразведки СБУ, в составе 5-го управления которого функционирует отдел, непосредственно работающий с ОПГ на территории РоSSии.

"Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Следственный комитет РоSSии в Москве возбудил уголовное дело о покушении на похищение человека.

По данным роSSийских правоохранителей, 30 июля "под ложным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего задержанные поехали с ним в Московскую область, где в автомобиле ударили его электрошокером, однако потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль". Пока неизвестно, кого именно планировали похитить задержанные.

Всем задержанным предъявлено обвинение, они находятся под стражей.

Обновление. Служба безопасности Украины опровергает информацию о "срыве спецоперации".

"Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ РоSSийской Федерации, которая отчиталась об очередном «успехе» - якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, собиравшихся похитить одного из боевиков, воевавшего на Донбассе.

Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков роSSийской стороны. И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков", - говорится в сообщении СБУ на странице в Facebook.

Ранее ФСБ заявила о задержании крымчанина за якобы участие в добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана.

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