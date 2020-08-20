В РоSSии двух украинцев обвинили в попытке похитить главу "ДНР" "под руководством СБУ"

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании семерых человек за попытку похитить из РоSSии и вывезти в Украину одного из главарей боевиков на Донбассе. Все задержанные являются гражданами РоSSии.

В то же время в ФСБ утверждают, что организаторами и координаторами похищения якобы выступили двое граждан Украины, передает роSSийский Интерфакс.

В роSSийской спецслужбе также утверждают, что Андрей Байдала и Игорь Мищенко якобы действовали по заданию и под общим руководством департамента контрразведки СБУ , в составе 5-го управления которого функционирует отдел, который непосредственно работает с ОЗУ на территории РоSSии.

"Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Следственный комитет РоSSии в Москве возбудил уголовное дело о покушении на похищение человека.

По данным роSSийских правоохранителей, 30 июля под ложным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего задержанные поехали с ним в Московскую область, где в автомобиле ударили его электрошокером, однако потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль. Пока неизвестно, кого именно планировали похитить задержанные.

Всем задержанным предъявлено обвинение, они находятся под стражей.

Ранее ФСБ заявила о задержании крымчанина за якобы участие в добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана.