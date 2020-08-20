Прокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени Челебиджихана

Правоохранительные органы АР Крым начали уголовные производства по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины за якобы участие в добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры автономии.

Под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУ ЧП в АР Крым и г. Севастополе начаты уголовные производства по фактам незаконного лишения свободы 19.08.2020 года гражданина Украины за якобы участие в добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана (ч. 2 ст. 146 УК Украины), а также нарушения неприкосновенности жилья путем проведения незаконного обыска по месту его жительства в Кировском районе Автономной Республики Крым (ч. 2 ст. 162 УК Украины) работниками незаконно созданного органа «УФСБ РоSSии по Республике Крым и городу Севастополю»", - говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Ранее роSSийское госагентство ТАСС сообщало о задержании крымчанина Федеральной службой безопасности РФ .

В ФСБ утверждают, что мужчина в 2016 году выехал на территорию Украины, где "вступил в ряды незаконного вооруженного формирования ..., в составе которого прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска".

В отношении мужчины оккупационная власть открыла дело по статье "участие в незаконном вооруженном формировании", которая предусматривает наказание до 15 лет незаконного заключения.

Добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана начал формирование в 2016 году, его членами в основном были крымские активисты. Батальон располагался на админгранице с Крымом в Херсонской области. Как ранее писало "Радио Свобода", добробат позиционирует себя как крымское, а не крымскотатарское формирование.

В РоSSии и в оккупированном Крыму он признан незаконным вооруженным формированием.

Напомним, что в феврале этого года оккупанты также задержали местного жителя за то, что он был добровольцем батальона им. Челибиджихана. Задержанный - Межмединов Нариман.