Министр иностранных дел Польши Чапутович ушел в отставку

Его преемник вскоре будет представлен вместе с новым министром здравоохранения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял отставку министра иностранных дел Яцека Чапутовича. Его преемник вскоре будет представлен вместе с новым министром здравоохранения.

Об этом сообщает "Польское радио".

Об отставке главы Министерства иностранных дел сообщила также пресс-секретарь МИД .

"Ранее министр заявил, что после президентских выборов пришло время сменить главу польской дипломатии, и выразил убеждение, что его преемник продолжит текущую линию и будет выступать за дальнейшее укрепление позиции Польши на международной арене", - говорится в сообщении.