Министр иностранных дел Польши Чапутович ушел в отставку
Его преемник вскоре будет представлен вместе с новым министром здравоохранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял отставку министра иностранных дел Яцека Чапутовича. Его преемник вскоре будет представлен вместе с новым министром здравоохранения.
Об этом сообщает "Польское радио".
Об отставке главы Министерства иностранных дел сообщила также пресс-секретарь МИД.
"Ранее министр заявил, что после президентских выборов пришло время сменить главу польской дипломатии, и выразил убеждение, что его преемник продолжит текущую линию и будет выступать за дальнейшее укрепление позиции Польши на международной арене", - говорится в сообщении.
Напомним, Чапутович возглавлял Министерство иностранных дел Польши с января 2018 года, когда сменил на этом посту Витольда Ващичковского.