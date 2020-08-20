Министр иностранных дел Польши Чапутович ушел в отставку

Его преемник вскоре будет представлен вместе с новым министром здравоохранения.

Министр иностранных дел Польши Чапутович ушел в отставку
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял отставку министра иностранных дел Яцека Чапутовича. Его преемник вскоре будет представлен вместе с новым министром здравоохранения.

Об этом сообщает "Польское радио".

Об отставке главы Министерства иностранных дел сообщила также пресс-секретарь МИД.

"Ранее министр заявил, что после президентских выборов пришло время сменить главу польской дипломатии, и выразил убеждение, что его преемник продолжит текущую линию и будет выступать за дальнейшее укрепление позиции Польши на международной арене", - говорится в сообщении.

Напомним, Чапутович возглавлял Министерство иностранных дел Польши с января 2018 года, когда сменил на этом посту Витольда Ващичковского.

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