СБУ разоблачила очередную коррупционную схему на Укрзализныце

СБУ разоблачила очередную коррупционную схему на Укрзализныце

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией проводят ряд обысков в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисах коммерческих структур в Киеве и Виннице. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следственные действия проводятся в рамках расследования дела о коррупционной схеме при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов филиал выделила более 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю сумму денег.

"Инициированные СБУ экспертизы показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн грн", – сказано в сообщении.

Уголовное производство по делу открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются, уточнили в СБУ.



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