Должностных лиц командования Медицинских сил ВСУ уличили в миллионной взятке

Задержали организаторов во время передачи итоговой части взятки - 600 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ заподозрили нескольких представителей командования Медицинских сил ВСУ в попытке получить взятку в размере 1 млн гривен при закупке медицинских масок.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

По версии следствия, организатором схемы выступил начальник управления командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, сотрудником Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

"Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 миллиона гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки - 1 гривна с каждой маски", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Несколько дней назад оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками 400 тысяч гривен - первой части взятки. Задержали организаторов во время передачи итоговой части взятки - 600 тысяч гривен.

"Во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне", - говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему в "Укрзализныце", в настоящее время в служебных помещениях компании и офисах коммерческих структур в Киеве и Виннице проводится ряд обысков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
В Самборе на Львовщине отказались усиливать карантинВ Самборе на Львовщине отказались усиливать карантин
Блок рекламы


Похожие новости
Представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащегоПредставителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащего
Бывших должностных лиц ВСУ уличили в злоупотреблениях на 37 млн гривен при обустройстве полигона "Широкий Лан"Бывших должностных лиц ВСУ уличили в злоупотреблениях на 37 млн гривен при обустройстве полигона "Широкий Лан"
В Броварском районе депутат сельсовета попался на взятке в 1,5 тысячи долларовВ Броварском районе депутат сельсовета попался на взятке в 1,5 тысячи долларов
Экс-министр экологии времен Януковича стал подозреваемым в деле о взятке руководству НАБУ и САПЭкс-министр экологии времен Януковича стал подозреваемым в деле о взятке руководству НАБУ и САП
История о "взятке" для генерал Будника закончилась небольшим штрафом его знакомомуИстория о "взятке" для генерал Будника закончилась небольшим штрафом его знакомому
Фигурант дела о взятке за закрытие дела Злочевского вышел на свободу под залог 40 млн гривенФигурант дела о взятке за закрытие дела Злочевского вышел на свободу под залог 40 млн гривен
Третью фигурантку дела о рекордной взятке САП и НАБУ арестовали с залогом 120 млн гривенТретью фигурантку дела о рекордной взятке САП и НАБУ арестовали с залогом 120 млн гривен
У третьего фигуранта дела о взятке Холодницкому диагностировали коронавирус, - адвокатУ третьего фигуранта дела о взятке Холодницкому диагностировали коронавирус, - адвокат
ВАКС арестовал фигуранта дела о взятке ХолодницкомуВАКС арестовал фигуранта дела о взятке Холодницкому
Байдены не имеют отношения к взятке руководству НАБУ и САП, - ХолодницкийБайдены не имеют отношения к взятке руководству НАБУ и САП, - Холодницкий
Последние новости
Подгружаем последние новости