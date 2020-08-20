Должностных лиц командования Медицинских сил ВСУ уличили в миллионной взятке

Задержали организаторов во время передачи итоговой части взятки - 600 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ заподозрили нескольких представителей командования Медицинских сил ВСУ в попытке получить взятку в размере 1 млн гривен при закупке медицинских масок.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ .

По версии следствия, организатором схемы выступил начальник управления командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, сотрудником Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

"Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 миллиона гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки - 1 гривна с каждой маски", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Несколько дней назад оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками 400 тысяч гривен - первой части взятки. Задержали организаторов во время передачи итоговой части взятки - 600 тысяч гривен.

"Во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне", - говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.