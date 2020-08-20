Экспертов по делу Шеремета могут лишить права проводить экспертизы

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз во второй раз не явились на заседание.

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин и Андрей Семенец во второй раз не явились в Министерство юстиции для рассмотрения дисциплинарной жалобы Тараса Безпалого - адвоката подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Об это рассказал LB.ua адвокат Безпалый.

Теперь экспертам грозит привлечение к дисциплинарной ответственности: от предупреждения до лишения экспертной лицензии.

"Не явились снова эксперты. 3 июля не явились, ибо оба якобы находились в отпуске, а сегодня оба будто бы пребывают на больничном. Интересное совпадение. Комиссия, чтобы иметь возможность задать вопросы экспертам, отложила рассмотрение жалобы на 31 августа. Было единогласное решение, что вследствие их неявки в следующий раз будут рассматривать в их отсутствие вообще", - сказал Безпалый.

По его убеждению, игнорирование экспертами квалифкомиссии свидетельствует о затягивании дела, поскольку в положении об экспертной комиссии отпуск не является уважительной причиной.

"Фактически исходим из следующего: если мой подзащитный находится в отпуске, он все равно должен явиться в заседание. Так же и обязанность эксперта - являться на квалифкомиссию", - пояснил адвокат.

Безпалый пожаловался в Минюст на экспертов, поскольку они провели портретно-психологическую экспертизу, сравнив две видеозаписи по походке, что противоречит методике. Он отметил, что такое проводить невозможно.

"При этом пять профильных экспертных институтов по моей просьбе провести аналогичные экспертизы сказали, что их провести невозможно, потому что это не предусмотрено действующим законодательством", - проинформировал адвокат.

Таким образом, эксперты других институтов научных экспертиз отказались проводить такую экспертизу, потому что убеждены: в рамках психологического исследования видео "узнать" людей невозможно. Кроме того, по данным Минюста соответствующая методика в реестре отсутствует: она не является научно обоснованной и аттестованной.

Напомним, 18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. До декабря 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения из организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания о "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил волонтера и врача Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей до 13 сентября.