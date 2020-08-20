Подозреваемых по делу Гандзюк Мангера и Левина арестовали до 18 октября без права залога

Рассмотрение обвинительного акта назначено на 28 августа.

Подозреваемых по делу Гандзюк Мангера и Левина арестовали до 18 октября без права залога
Фото: facebook/Masi Nayyem

Обвиняемые в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк Владислав Мангер и Алексей Левин взяты под стражу до 18 октября без права залога.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"Днепровским районным судом города Киева 20 августа 2020 года завершено проведение подготовительного судебного заседания и назначено на 28 августа судебное разбирательство обвинительного акта в отношении главы и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета, которые обвиняются в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что глава Херсонского областного совета Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин организовали по предварительному сговору совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей.

Ранее были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения.

Напомним, 18 августа в Днепровском райсуде Киева началось первое, подготовительное заседание по вынесению приговора подозреваемым в организации нападения на Гандзюк. Оба подозреваемых, Мангер и помощник-консультант депутата ОГА Левин, присутствовали на заседании. При этом Левин прибыл в суд в одних трусах и заявил, что его били.

Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне облили концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. 4 ноября она умерла. По версии следствия, Мангера подозревают в том, что он по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, приведших к ее смерти. Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

"Левин должен был искать исполнителей... и предложил Сергею Торбину за деньги организовать и осуществить нападение на Гандзюк с целью запугивания. За преступление - облить девушку кислотой - пообещали вознаграждение от 2500 до 3000 долларов. Сергей Торбин, участник Украинской добровольческой армии, согласился, получил 500 долларов задатка и привлек еще 4 участников Украинской добровольческой армии", - сообщили на брифинге в день завершения досудебного следствия.

Гандзюк неоднократно оказывала волонтерскую помощь членам УДА, поэтому Торбин, чтобы мотивировать к нападению, умышленно ввел в заблуждение членов УДА о ее якобы пророSSийской позиции.

Нападавший на Гандзюк, Николай Грабчук, вылил кислоту на активистку, при этом обжегся сам, после чего скрылся с места преступления и отправился в Олешки. Вячеслав Вишневский, который навел на жертву, получил сообщение от нападавшего, что тот прибыл в Олешки, и сам отправился туда.

Виктор Горбунов покупал кислоту, мобильные телефоны для конспирации. Левин заплатил оставшиеся деньги за нападение.

Пять фигурантов дела Гандзюк уже получили судебные приговоры. Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Никиту Грабчука - к 6 годам, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского - к 4 годам, Виктору Горбунову объявили приговор в виде 3 лет.

16 июня 2020 года Мангера задержали в Херсоне и под конвоем привезли в Киев во исполнение решения Печерского районного суда Киева. Мангер просил освободить его из-под стражи и отмечал причастность к убийству генерала СБУ Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа.

Левина в конце января 2020 года задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. 27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. 22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина.

28 июля Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина.

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