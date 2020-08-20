Месячная зарплата министра спорта составляет шестизначную цифру

В Украине все еще действуют карантинные ограничения для зарплат чиновников - максимум 47 тысяч 230 гривен. Но в июле в Кабмине Дениса Шмыгаля были счастливчики, которые заработали гораздо больше.

В частности, по информации аналитического сайта "Слово и Дело", который обнародовал заработные платы работников Министерства молодежи и спорта Украины за июль 2020 года, министр спорта Вадим Гутцайт получает 102 533 гривны (с учетом отпускных и материальной помощи), а его заместитель по вопросам европейской интеграции Валерий Жалдак - 92 479 грн.

Интересно, что в министерстве также работает бывшая биатлонистка Нина Лемеш, зарплата которой не вышла за предельно допустимую премьер-министром грань и составила 47 230 грн.